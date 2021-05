Vox pedirá en la Diputación "proteger" el patrimonio arqueológico

martes 04 de mayo de 2021

El grupo de Vox en la Diputación de Almería ha registrado una moción con el objetivo de "proteger y potenciar el patrimonio arqueológico de la provincia de Almería" ante el "abandono" en el que se encuentran los yacimientos.



"Nuestra provincia cuenta con importantes yacimientos arqueológicos y paleontológicos, algunos de ellos únicos en Europa como Los Millares en Santa Fe de Mondújar, El Argar y la Gerundia en Antas, o Fuente Álamo y Baria en Cuevas de Almanzora, que no están siendo protegidos ni cuidados de forma adecuada por parte de las administraciones", ha lamentado el portavoz de Vox en Diputación, Juan Francisco Rojas, en una nota.



Según el diputado provincial, "Almería es un gran museo a cielo abierto, en el que la historia y la naturaleza se dan la mano, y sin embargo, los distintos gobiernos provinciales y autonómicos no han sido capaces de poner en valor una de nuestras grandes fortalezas, convertir a nuestra provincia en un destino cultural y patrimonial de referencia".



Así, ha apuntado que en los últimos días ha trascendido el "intento de asalto para su expolio" de Baria, en Cuevas de Almanzora. "Además, hemos de lamentar el penoso estado de conservación de otras ubicaciones arqueológicas como el yacimiento megalítico de El Ejido, utilizado como basurero y sepultura de animales sin que ninguna Administración lo impida", ha añadido.



Desde Vox se va a solicitar en Pleno que se incrementen las actuaciones necesarias para "proteger la herencia patrimonial" ya que "si no cuidamos nuestro legado difícilmente podremos disfrutarlo y mucho menos invitar a otros a que lo conozcan".



En este sentido, el portavoz ha insistido en la necesidad de "captar los fondos necesarios" para llevar a cabo las actuaciones de investigación, protección, conservación y difusión del legado patrimonial, para lo que ve preciso "involucrar a todas las instituciones competentes: Junta de Andalucía, Gobierno de España y Unión Europea".



Asimismo, Rojas ha reclamado "más y mejor promoción" de la oferta cultural y arqueológica de Almería. "Debemos potenciar nuestro turismo cultural como estrategia post covid para reactivar el sector e impulsar la economía local y provincial. En Almería contamos con una gran riqueza patrimonial que no se está promocionando lo suficiente", ha indicado.



El portavoz de Vox ha criticado la "escasa información" que los sitios web dependientes de la institución provincial ofrecen sobre el patrimonio histórico de Almería, así como la "falta de señalética en las vías y carreteras que recorren la provincia".



Con ello, solicitará además el desarrollo de una campaña de promoción cultural y turística de los yacimientos arqueológicos de Almería.