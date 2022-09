Adiós a los diputados Guzmán, Carmen Navarro y Carmen B. López y bienvenida a María Dolores Cruz

viernes 09 de septiembre de 2022 , 16:00h

El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha aceptado las renuncias de los tres diputados provinciales del equipo de Gobierno Manuel Guzmán, Carmen Navarro y Carmen Belén López, que ocuparán nuevas responsabilidades en el Parlamento Andaluz y en las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía. Almudena Morales, Francisco Álvarez y Nuria Rodríguez serán los próximos diputados provinciales. De forma paralela, la concejal de Cantoria, María Dolores Cruz, ha tomado posesión de su nuevo cargo como diputada provincial del Grupo Socialista.

La sesión extraordinaria de esta mañana ha dado la oportunidad a los tres diputados salientes de despedirse de los trabajadores de la Institución Provincial, así como de sus compañeros del equipo de Gobierno y de la oposición.

Guzmán, que ha dirigido el Área de Cultura desde 2019, ha agradecido al presidente la “oportunidad” de poder seguir trabajando por los almerienses en el Parlamento Andaluz y en estos últimos tres años y medio en la Diputación: “He tenido la oportunidad volver a la Diputación para gestionar el Área de Cultura y Cine, que ha sido lo más bonito que me ha pasado en política y profesionalmente pudiendo redescubrir una de las mejores provincias que hay en España”.

Además, ha puesto en valor que “en este pleno ha habido más unanimidad que discrepancia y más consenso que crispación” y ha asegurado que “creo firmemente la Diputación es un ejemplo en el que otras administraciones deberían fijarse

Por su parte, Carmen Navarro, ya ex diputada de Promoción Económica, ha agradecido la posibilidad que le brindó Javier A. García de trabajar por la provincia: “Ha sido uno de los mayores honores ser diputada provincial, tanto en los buenos momentos como en los malos. Gracias a mi presidente por dirigir este grupo y ha sido un auténtico lujo trabajar por la provincia y con mis compañeros que han sido como una familia. Gracias presidente por creer y trabajar por la provincia poniendo todo el alma en cada una de las iniciativas. Desde mi área he trabajado por asentar la población y dar las herramientas y oportunidades a los almerienses que quieren vivir en un municipio para quedarse en él”.

Carmen Belén López, que ha sido diputada desde 2015, ha agradecido a Javier A. García “que me acogiera hace 8 años, que me haya dejado crecer personal y profesionalmente, que siempre que he llamado a su puerta haya estado ahí. Tenemos mucha suerte de tener un presidente de la Diputación y del Partido Popular que pone a su tierra por delante de absolutamente todo.

Bienvenida nuevo diputada provincial

El Pleno de esta mañana ha dado la bienvenida como nueva diputada provincial a la concejal de Cantoria, María dolores Cruz, que ha tomado posesión como miembro del Grupo Socialista

El presidente ha despedido a los diputados que se marchan y ha recibido a la nueva diputada que se incorpora “deseándoles el éxito personal y profesional” en esta nueva trayectoria.