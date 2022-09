Almería El grado en Medicina comienza con todas las plazas cubiertas sábado 10 de septiembre de 2022 , 12:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, ha querido visitar las instalaciones de un grado que ha llegado a la provincia gracias al esfuerzo y al trabajo de la Junta de Andalucía La delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, acompañada del delegado de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte han realizado una visita a las instalaciones de la Facultad de Medicina ubicada en el campus de la Cañada de la UAL. Se trata del comienzo de una nueva etapa para los alumnos que quieran formarse en Ciencias de la Salud en Almería, ya que esta será la primera promoción de estudiantes de Medina de Almería. Aránzazu Martín ha destacado que la puesta en marcha de esta Facultad “va a permitir formar a los mejores médicos, acompasando este objetivo con otros dos primordiales: mejorar los avances en investigación y la transferencia de conocimiento con nuestro entorno”. Martín tiene claro que para la provincia de Almería supone un importante avance, así como un impulso para los estudiantes que realizan sus prácticas en el Complejo Universitario de Torrecárdenas. Martín ha conocido de primera mano las instalaciones y ha podido comprobar “como cuentan con la tecnología más puntera para poder desarrollar sus estudios de la forma más completa posible.” El secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera, ha puesto de manifiesto que este comienzo es un “hito histórico, ya que han tenido que pasar 20 años para que este grado llegue a nuestra provincia y de esta forma atender una de las peticiones más demandadas por los estudiantes, que hasta entonces tenían que marcharse a otras provincias al no poder encontrarse esta especialidad en Almería”. Herrera añade que con esta facultad se da cumplimiento a una promesa que la Junta de Andalucía tenía con Almería. Este año la facultad arranca con 60 alumnos que comenzarán las clases de forma oficial el próximo lunes día 12 de septiembre en primero de Medina. La implantación del resto de cursos se irá haciendo de forma progresiva hasta llegar a los siete, que son los que componen este grado tan esperado por los almerienses y andaluces que no han dudado en desplazarse hasta nuestra provincia para hacer realidad su vocación médica. El éxito ha sido tal, que Almería se ha situado como la tercera universidad andaluza más solicitada de nuestra comunidad autónoma. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.