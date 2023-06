Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Adjudicada la reforma del CEIP Encarnación Asensio Granados miércoles 07 de junio de 2023 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Agencia Pública Andaluza de Educación hace pública en el Perfil del Contratante la adjudicación del contrato de obras para la reforma de aseos, la sustitución de ventanas y la instalación de celosías en el colegio Encarnación Asensio Granados de Cuevas de Almanzora La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha publicado en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía la adjudicación de las obras para la realización de mejoras y adecuaciones varias en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Encarnación Asensio Granados de Cuevas del Almanzora (Almería). La empresa Dizu S.L. ha resultado adjudicataria de estos trabajos, por un importe de 259.288,85 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses desde su inicio. La actuación consistirá en la mejora integral de los cuatro núcleos de aseos de que dispone el centro, así como la creación de un aseo adaptado para el alumnado con necesidades especiales en planta baja. Por otra parte, se mejorará el confort térmico del edificio mediante la sustitución de las carpinterías exteriores por nuevas ventanas de aluminio, con rotura de puente térmico y acristalamiento termoacústico, y la colocación de celosías de lamas de orientables. Esta actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con financiación europea a través de los fondos REACT-UE dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. Más información de la adjudicación, en el Perfil del Contratante: Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

