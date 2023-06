Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La excepcional primavera de Almería jueves 08 de junio de 2023 , 06:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La primavera de 2023 en España ha sido la más cálida y segunda más seca registrada, pero con excepciones como Almería que ha tenido una primavera húmeda. La influencia del fenómeno de La Niña ha sido la causa. La primavera de 2023 ha sido la más cálida y la segunda más seca desde que se tienen registros en España, según los datos que ha avanzado hoy la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La primavera fue extremadamente cálida. Con una temperatura media de 14,2 ºC, superó en 1,8 ºC el promedio del período de referencia 1991-2020 y en 0,3 ºC a la más cálida hasta ahora (la de 1997). En cuanto a las precipitaciones, la primavera fue muy seca: con 95 l/m², fue la segunda menos lluviosa de la serie. Tan solo en la de 1995 llovió menos (85 l/m²). Fue seca o muy seca en casi todo el país, salvo en el extremo sureste peninsular, gracias a las lluvias de mayo. Sin embargo, no todas las zonas han sufrido la misma sequía. En Almería, por ejemplo, ha sido una primavera excepcionalmente húmeda, con valores de precipitación que han superado en un 200% la media del periodo 1991-2020. Esto se debe a que el sur peninsular y las islas Canarias han recibido más lluvias de lo habitual, mientras que el resto del país ha estado por debajo de la media. Tres de las cuatro últimas estaciones (verano y otoño de 2022 y primavera de 2023) han sido las más cálidas de la serie. En el caso de la primavera, las temperaturas estuvieron por encima de lo normal durante buena parte de marzo, casi todo abril y diez primeros días de mayo. Los expertos atribuyen este comportamiento anómalo del clima a la influencia del fenómeno de La Niña, que ha provocado un enfriamiento del océano Pacífico y ha alterado la circulación atmosférica global. Se espera que este fenómeno se debilite en los próximos meses y que el verano sea más normal en cuanto a temperaturas y precipitaciones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

