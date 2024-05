Provincia Ampliar Adra acoge a 800 deportistas como sede del III Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica martes 07 de mayo de 2024 , 18:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ciudad de Adra ha sido, este sábado, sede del III Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica, organizado por el Club Deportivo Purpurina con la colaboración del Ayuntamiento. El evento se desarrolló a lo largo de 12 horas, desde las 08:00 hasta las 20:00 horas, en el Pabellón Municipal de Deportes de Adra, una competición que ha acogido a 800 gimnastas de una treintena de clubes de todo el territorio nacional, Andalucía, Madrid, Valencia, Ciudad Real, Murcia, Melilla, entre otros. El portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, y los concejales de Juventud y Educación, Antonio Sánchez y Pedro Peña, han entregado a los ganadores y ganadoras sus medallas. Los niveles y circuitos de competición han sido desde Nivel Provincial hasta nivel Absoluto y Primera Categoría, en modalidad femenina, masculina y mixta. Ha sido un éxito absoluto, tanto de participación como de asistencia de público, y tanto gimnastas como familiares y equipo técnico, pudieron disfrutar de un fin de semana en la ciudad milenaria, destacando la calidad de “sus playas, bares y su buen tiempo” y “deseando volver”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

