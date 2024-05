Adra acoge el Concurso de Cruces de Mayo de 2024

martes 30 de abril de 2024 , 17:46h

El Parque del Puerto acogerá una cruz conjunta, de las Hermandades y el Ayuntamiento, con música en directo y barras de comida, bebida y buñuelos.

Adra ha acogido la nueva edición del Concurso de Cruces de Mayo de Adra 2024. Ha presentado casi una veintena de cruces entre asociaciones y colectivos, particulares y centros educativos, que estarán expuestas para ser visitadas por abderitanos, abderitanas y aquellos que lleguen a Adra hasta el 5 de mayo. Así lo ha hecho saber el alcalde de Adra, Manuel Cortés, en la presentación de la celebración de las Cruces de Mayo que están organizando hermandades de la ciudad, en colaboración con el Ayuntamiento. Una “fiesta tradicional de la primavera” que tendrá lugar en el Parque del Puerto este fin de semana, con la creación de una cruz conjunta entre hermandades y Ayuntamiento y que contará con una barra de comida y bebida y música en directo para el disfrute de todos y todas.

El alcalde, acompañado de concejales del equipo de Gobierno y de representantes de las hermandades participantes, se ha mostrado ilusionado por presentar “una edición más de este concurso que cada año da la bienvenida a la primavera” y ha agradecido “la alta participación de nuestras asociaciones y centros educativos para llenar durante este fin de semana nuestra ciudad de color y alegría”. Asimismo, el primer edil ha invitado a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar desde el viernes noche hasta el domingo a mediodía de “la programación preparada en el entorno del Parque del Puerto donde no faltará la música en directo y las barras de comida y bebida”.

Por su parte, el Hermano Mayor de la Hermandad del Prendimiento, Armando Ibáñez, como portavoz de las hermandades participantes en la cruz conjunta ha explicado que en el Parque del Puerto, “expondremos la Cruz de Mayo conjunta de las Hermandades de Pasión de la ciudad milenaria: Prendimiento, Humildad y Expiración, así como la Hermandad de la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino, patronos de la ciudad milenaria, y con la que colabora el Ayuntamiento de Adra”. Igualmente, Ibáñez ha indicado que “durante estas jornadas festivas tendremos un poco de todo. Desde barra y música hasta actuaciones de grupos musicales como Waxi o Clandestino, o de baile como la Escuela Municipal de Danza Zambra”. El portavoz ha estado acompañado de Antonio Martín, hermano de la Cofradía del Cristo de la Expiración; Loli Domínguez, secretaria de la Hermandad de la Humildad; y Milagros Parrilla, tesorera de la Hermandad de los Patronos.

Concurso Cruces de Mayo 2024

Por su parte, las cruces de asociaciones y colectivos participantes en el concurso de Cruces de Mayo, organizado por el Ayuntamiento de Adra, podrán ser visitadas del día 3 de mayo, a las 12:00 horas, hasta el 5 de mayo, a las 20:00 horas. En el caso de los centros educativos serán expuestas el día 3 de mayo de 09:00 a 14:00 horas. Las ocho mejores creaciones recibirán un premio en metálico.

Las cruces de los centros educativos se encuentran situadas en los CEIP San Fernando, Pedro Mena, Mare Nostrum, Abdera, Fuentesantilla y el CEI Bambú. En cuanto a las cruces de asociaciones y colectivos, se encuentran las siguientes: Asociación Virgen de Fátima (C/ Fuente del Ahijado nº 17), Asociación Nuestra Señora de Lourdes (Plaza Góndola), Asociación Siempre Valientes (Paseo Navegantes, 16), Asociación Vecinal La Ermita de San Sebastián (Puerta de la Ermita San Sebastián), Asociación Acerobo (calle Real s/n de La Alquería - Huerto Jardín), Asociación Virgen de las Dolores (Ermita de Guainos Bajos), CLECE S.A. (Residencia de Mayores), Encarna Escobosa (C/ Barrio Alto, 31, La Alquería), Joaquín Rodríguez Parrón (C/ Ideal, 32). En categoría juveniles es participante la Asociación Museo de La Alquería Juvenil (C/ Barrio Alto, 31 La Alquería).