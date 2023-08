Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Adra acoge la presentación de las nuevas embarcaciones de inspección pesquera jueves 31 de agosto de 2023 , 16:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera de Pesca anuncia una nueva convocatoria de ayudas por alga asiática en octubre La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha asistido a la presentación en Adra de una de las cuatro nuevas embarcaciones de inspección pesquera que la Junta de Andalucía ha adquirido, lo que ha supuesto una inversión de 1,6 millones de euros a cargo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Con la incorporación de cuatro nuevas embarcaciones de inspección pesquera, una en Almería, una en Cádiz, una en Huelva y una en Málaga, la Consejería refuerza la vigilancia, inspección y control de la pesca marítima y acuicultura marina andaluzas. Se trata de embarcaciones más rápidas, que consumen menos combustible y requieren menos personal, pues basta con patrón y marinero. La función de estas embarcaciones es proteger los recursos pesqueros, controlando el cumplimiento de cuotas, vedas y tallas mínimas; al medio ambiente, evitando el uso de artes de pesca no autorizadas que dañan el fondo marino; y a los consumidores, evitando la presencia de toxinas en moluscos y bivalvos y de residuos de medicamentos veterinarios en la acuicultura. Durante el acto, la consejera destacó que es un momento muy importante para la pesca “porque el sector pesquero está muy comprometido con la sostenibilidad de los caladeros” y recalcó que “el arrastre no es un peligro para el mar, sino una oportunidad” hoy por hoy sostenible, por lo que reclamó una mayor implicación al Gobierno de España para que destaque la sostenibilidad de la pesca en Andalucía incorpore el tema de la pesca dentro de los debates de la Unión Europea, ayude en investigación y habilite líneas de ayudas. Se refirió también al alga asiática y explicó que en octubre se abrirá nueva convocatoria de ayudas al sector, de las que ya se han pagado 2 líneas por 2,5 millones de euros. En total, el departamento que dirige Carmen Crespo ha triplicado en tres años las ayudas al sector pesquero, pasando de 22,3 a 76,5 millones de euros. La consejera aprovechó para demandar ayuda al Ministerio de Agricultura y le pidió que ponga en marcha una línea específica para Andalucía “porque es la más afectada”. Agregó que la Consejería de Pesca ha acelerado la tramitación de la Especialidad Tradicional Garantizada Pulpo Seco de Adra, a falta sólo ya de la respuesta afirmativa de la UE, y subrayó las inversiones realizadas en el Puerto de Adra, junto a la APA, por más de 6 millones de euros. La Lonja de Adra es la segunda en producción de la provincia con 1,8 millones de kilos en 2022, solo superada por la de la capital. La consejera de Pesca anunció que en la próxima reunión de la Mesa de Interlocución, “queremos ahondar en los jóvenes pescadores del futuro y en la diversificación de la pesca, que es fundamental, como se ha hecho en el puerto de Almería”. Carmen Crespo dirigió un mensaje a los ministros europeos de Agricultura, que se reunirán en Córdoba en consejo informal la próxima semana, sobre el buen uso que Andalucía está haciendo de los fondos europeos “que nos está permitiendo sacar muchos recursos que antes no existían y Andalucía ha recibido 8 millones de euros más por usar bien esos fondos”. Señaló que “es necesario que Europa se tome en serio la alimentación y la situación de los productores andaluces, muy afectados por la sequía y el encarecimiento de los costes de producción, porque no podemos depender de terceros países para la alimentación, como se demostró con la pandemia y Andalucía ofrece productos de calidad y con sostenibilidad”. “El Gobierno de España -afirmó Carmen Crespo- debe incluir en la reunión informal de Córdoba el punto de la sequía, porque no sólo Andalucía y España están afectadas, sino que el 45% de Europa está en prealerta”. Por su lado, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, agradeció a la consejera de Pesca que la presentación de las embarcaciones de inspección haya sido en esta localidad “pues es un orgullo para nosotros”, así como “la magnífica labor que la Consejería está haciendo por el sector pesquero, un sector fundamental para nosotros”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.