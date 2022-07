Provincia Continúan las obras en la calle Unión con las labores de adoquinado sábado 09 de julio de 2022 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las obras de la calle Unión de Adra continúan a pasos agigantados con las labores de adoquinado. Este cruce que está recibiendo estos trabajos, y que abarca también las calles Remo, Mascou y Pez, es muy transitado, tanto por peatones como vehículos, y con estas obras, está viendo mejorada las condiciones estéticas y de seguridad vial. Precisamente, con el adoquinado, este cruce va a tener visualmente una continuidad con las vías que confluyen en él. Cabe recordar que esta actuación se enmarca dentro de la nueva fase de los Planes Provinciales y que está beneficiando a un total de nueve vías, que se sitúan tanto en la localidad de Adra como en las barriadas de Guainos, Cuatro Higueras y La Curva, en concreto, se centrarán en los viales de calle Canarias, calle San Miguel, calle Faro y calle Amanecer de la localidad de Adra, calle Torre Vigía de Guainos, calle Gredos de Cuatro Higueras y calle Acuario de La Curva, además de la citada intersección de las calles Unión y Remo. Actuaciones para las que se va a movilizar un total de 380.000 euros, cofinanciados entre Diputación y fondos municipales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.