Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar Adra recicla más de 16.500 kilos de textil en lo que va de año jueves 20 de octubre de 2022 , 10:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ciudad y sus barriadas cuentan con 21 contenedores destinados a este tipo de recogida noticiasdealmería.comLos abderitanos y abderitanas han reciclado en estos primeros nueve meses de 2022 un total de 16.502 kilos de textil, depositados en los 21 contenedores repartidos en diferentes ubicaciones de la ciudad y sus barrios y barriadas. Una cifra “muy positiva”, según el concejal de Fomento, Ignacio Jinés, ya que “supera ya la cifra total de 2021, que era inferior a las 16 toneladas”. El edil ha aplaudido “la solidaridad y compromiso con el planeta” de los vecinos y vecinas de la localidad. “Desde el equipo de Gobierno de Manuel Cortés seguimos trabajando en nuestro empeño por hacer de Adra una ciudad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente”, y en esta senda “estamos impulsando y apoyando aquellas iniciativas encaminadas a mantener de manera óptima el planeta, mejorar la calidad de vida de abderitanos y abderitanas y de fomentar el compromiso ético de la sociedad en esta materia”. Y eso se ve reflejado “en los hábitos de la ciudadanía, que cada vez reciclan más”, ha destacado Jinés. Cabe recordar que en los contenedores verdes para el textil se pueden depositar ropa, calzado, mantas, sábanas, toallas, colchas y similares. Los vecinos y vecinas que quieran hacer uso de los 21 contenedores de recogida situados en las distintas ubicaciones del casco urbano y en barriadas de la ciudad, pueden hacerlo en cualquier momento del día. Además de los beneficios que conlleva desde el punto de vista solidario y medioambiental la reutilización y reconversión de textil, el depósito de ropa y calzado en estos contenedores también supone un ahorro, puesto que se consigue disminuir la cantidad de residuos en los vertederos municipales. 21 contenedores textiles en Adra Cabe recordar que el Ayuntamiento de Adra incorporó el pasado mes de abril 6 nuevos contenedores de reciclaje textil, que se sumaron a los 15 contenedores verdes preexistentes destinados a este fin y ubicados por todo el término municipal. Así, el Consistorio ha aumentó en este 2021 en un 40 por ciento la posibilidad de este tipo de reciclaje al dar cobertura a más zonas de la localidad, fomentando este tipo de reciclado entre los vecinos y vecinas. Esta incorporación se recogía en el convenio de colaboración que el Ayuntamiento firmó con la mercantil East West productos textiles, S.L. para la prestación y el fomento de los servicios de recuperación, reutilización y reciclaje de residuos textiles en el municipio, un documento aprobado en junta de Gobierno local y cuyo plazo está establecido para dos años, prorrogables. East-West, el destino del reciclado Los textiles recopilados en los contenedores instalados, van a parar hasta la sede de East-West, empresa que presta el servicio de forma gratuita para el municipio. Una vez allí, se procede a la separación de todas las prendas en buenas condiciones, que se ceden a organizaciones sin ánimo de lucro, mientras que aquellas que se encuentran en peor estado se transforma en nuevos productos como aislantes para la construcción, relleno para asientos de vehículos o materiales textiles para la industria. De esta manera, los contenedores verdes también contribuyen a mejorar el proceso de separación de residuos en origen y, en consecuencia, a proteger el medio ambiente. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

