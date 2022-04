Adra y Carboneras acogen este mes espectáculos de la Junta de Andalucía

viernes 01 de abril de 2022 , 19:43h

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en colaboración con las entidades locales inscritas en la Red Andaluza de Teatros Públicos, programa en abril cuatro producciones en los municipios almerienses de Adra y Carboneras. Este programa tiene por finalidad facilitar el acceso a la cultura en todos los rincones de la comunidad. Teatro, música, magia y danza son las propuestas de las compañías Atalaya, Magomigue, STRAD el violinista rebelde y Zen del Sur.

Adra

El Centro Cultural Auditorio de Adra acogerá dos montajes en abril. Para empezar el mes una cita con el teatro en mayúsculas: ‘Rey Lear’, un clásico dirigido por Ricardo Iniesta de la Compañía Atalaya, Premio Nacional de Teatro 2008. La compañía goza de gran prestigio en el panorama artístico y además se ha convertido en referente del teatro de investigación. Actualmente es la compañía teatral más valorada en los baremos del INAEM del Ministerio de Cultura y en sus más de 35 años de trayectoria ha recorrido más de 600 teatros de 40 países.

‘Rey Lear’ se basa en un cuento popular que aparece incorporado a la historia antigua de Inglaterra desde el siglo XII. Cuentan las crónicas que el viejo Lear quiso conocer el grado de afecto de sus tres hijas para designar sucesora a quien más le quisiera. Paralelamente a la propia historia de Lear, plasma la de Gloucester y sus hijos. Carmen Gallardo, Lidia Mauduit, Silvia Garzón, María Sanz, Javier Domínguez, José Ángel Moreno, Raúl Vera, Joaquín Galán y Elena Aliaga son los intérpretes.

La propuesta musical de Jorge Guillén, considerado como uno de los violinistas más virtuosos del momento, llegará el 8 de abril a las 10 horas. Presenta junto a su banda un espectáculo titulado ‘Érase una vez’ que fusiona temas propios con clásicos del rock, canciones de cine, pop y música clásica. Un trabajo que derrocha ilusión, talento y energía con una asombrosa y potente puesta en escena. En el repertorio canciones como ‘Mamma mia’ de Abba, ‘You are the one that i want’ de Grease, ‘Danza Cale’ de Jorge Guillén Strad, ‘Piratas del Caribe’ de Hans Zimmer, ‘El toro Ferdinando para violín y narrador’ de Alain Ridout, ‘Bella Ciao’, canción popular, y mucho más.

STRAD está formado por cinco músicos que tienen como capitán de batalla a Jorge Guillén, violinista principal durante numerosos años de las diferentes agrupaciones de Ara Malikian. A sus espaldas más de un centenar de conciertos en su primera gira que ha conquistado a la crítica y al público de los teatros más importantes del mundo y colgando el cartel de “entradas agotadas” una y otra vez. En el Centro Cultural de Adra.

Carboneras

El Teatro Casa de la Música está ya preparado para recibir al mago Migue Puga con su espectáculo ‘Concierto para baraja y piano, opus pocus nº1 vs. 2’, un original concierto interpretado a cuatro manos, dos sobre el piano y dos sobre la baraja. El concierto infringe las fronteras artísticas y sus respectivos mensajes estéticos dialogan y se interpelan mutuamente sobre las más sutiles y eficaces formas de pulsar las fibras de la emoción y de la capacidad de asombro. El Bicampeón Mundial de Magia se une a la pianista Paz Sabater y al actor Luis Britos, en el papel de mayordomo, para llevar a escena el montaje. La función tendrá lugar el 2 de abril a las 21 horas.

Por último, Zen del Sur interpretará el poético ‘Órbita’ con una impecable técnica en diferentes lenguajes escénicos. Los artistas multidisciplinares Carlos López y Noemí Pareja, interpretan, componen y dirigen este espectáculo, mostrando un mestizaje artístico entre danza, circo y música en directo, con esencia flamenca

Carlos López, fundador de Zen del Sur junto a Antonio Vargas, deja patente en este montaje la huella de dieciocho años de trayectoria, caracterizada por el dominio de la acrobacia en suelo, la plasticidad de la danza contemporánea, la fuerza y originalidad de las danzas urbanas, y el control en la manipulación de elementos de circo como la rueda cyr. El flamenco es, en esta ocasión, el eje de exploración e interacción con las diferentes disciplinas que domina. A su vez explota sus cualidades musicales como pianista y sus habilidades rítmicas utilizando instrumentos de percusión como el cajón flamenco, entre otros. Noemí Pareja, la primera mujer guitarrista del lII Festival Internacional de Guitarra Paco de Lucía, muestra en ‘Órbita’ un trabajo de investigación musical donde extrapola su técnica como guitarrista clásica al flamenco, sus cualidades dancísticas y rítmicas al manejo de las boleadoras.

Como seña de identidad de la compañía, la música del espectáculo ha sido compuesta por López y Pareja, basada en un trabajo de investigación con diversos palos flamencos, la influencia de la música clásica y otras culturas. Estrenado en 2020, ya ha cosechado sus primeros reconocimientos: el Premio Ciudad Rodrigo 2020 a Mejor Espectáculo de Sala y una nominación a Mejor Composición Musical en los Premios PAD 2020. ‘Órbita’ es pura poesía en movimiento, una obra cargada de fuerza y sensibilidad con una única función prevista el 30 de abril a las 21 horas en el mismo espacio municipal.