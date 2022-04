Capital Ampliar Plantean que Almería se sume a Málaga para lograr la Expo de 2027 viernes 01 de abril de 2022 , 19:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad de Almería Diego Valera Martínez, el presidente de HORTYFRUTA, Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía Francisco Góngora Cañizares, y el presidente del Foro Ciudad de Almería Alfonso Rubí Cassinello, han mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Málaga Francisco de la Torre Prados, en la que le han planteado la posibilidad de que Almería colabore en el proyecto que está redactando el Ayuntamiento malagueño con el fin de compartir ser sede de una Exposición Internacional sobre Sostenibilidad en 2027. Recientemente, el Gobierno de España ha presentado la candidatura de Málaga ante el Bureau Internacional des Expositions de París. La propuesta malagueña también se ha presentado públicamente en la Exposición 2020 de Dubái, que se clausuró el 31 de marzo. Su Ayuntamiento ha impulsado una propuesta orientada a poner de manifiesto los retos del planeta en materia de sostenibilidad urbana. La oferta almeriense consiste en completar esa perspectiva con la de la sostenibilidad agrícola propia de nuestro modelo de producción hortofrutícola, que se ha ido extendiendo por el litoral de Granada y de Málaga. Esta iniciativa nace de las jornadas que se celebraron en la Universidad de Almería el pasado mes de septiembre, que fueron distinguidas por la Diputación con una mención especial en la última edición de sus premios de Responsabilidad Social. En esas jornadas 40 expertos del sector agroalimentario (catedráticos, investigadores y empresarios) analizaron cómo nuestro sistema productivo cumple los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Las jornadas se desarrollaron bajo la presidencia técnica de la directora científica de la FAO, la profesora Ismahane Elouafi. Con sus conclusiones se redactaron unas actas bajo el título de “Carta Agroalimentaria de Almería”, que se enviaron a esta misma profesora para que las presentara en la Cumbre Mundial Agroalimentaria 2021 celebrada en Nueva York. Dichas jornadas han sido consideradas la mayor concentración de conocimiento y de talento agroalimentario que se haya producido nunca en España y probablemente en ningún otro sitio, y pusieron de manifiesto que nuestro sistema se ha convertido en el método de producción agrícola más eficiente y sostenible del mundo. Para aprovechar el esfuerzo que las jornadas supusieron y darle continuidad, las entidades que las convocaron y coordinaron decidieron constituir un grupo de trabajo para desarrollar su contenido. Dicho grupo está preparando la publicación de la carta, impulsando un Plan Estratégico del sector para continuar avanzando en los objetivos de sostenibilidad, y estrechando la relación establecida con la FAO para que ella misma contribuya a difundir las virtudes de nuestro modelo. Con este objetivo se planteó realizar algún evento de proyección mundial con ese organismo de la ONU, y de ahí surgió la idea de compartir con Málaga su proyecto de Exposición. Almería también podría ser sede de la Exposición de 2027 En la reunión mantenida con el alcalde se ha resaltado la complementariedad que la aportación almeriense puede suponer para el proyecto EXPO 2027, y cómo puede servir para reforzar el eje mediterráneo de Andalucía Oriental por medio de un gran objetivo compartido entre las dos ciudades, a las que unen muchos intereses. “Nuestro campus está declarado de Excelencia Internacional Agroalimentario por la decidida dedicación de la Universidad a mejorar la formación y la investigación en materia agrícola. Por ello acogimos la celebración de las Jornadas ODSAgroAlmería organizadas por FOCAL, y apoyamos todas las iniciativas que, cómo esta, puedan beneficiar a nuestro sistema de producción hortofrutícola” dice Diego Valera. En cuanto a ese beneficio, Francisco Góngora considera que “la designación de Almería como sede complementaria de la EXPO con el patrocinio de la FAO, nos permitiría avanzar hacia algunos de los objetivos que tiene planteado nuestro sector agroalimentario, como continuar consolidando el modelo y que se reconozca sin reservas sus valores a nivel internacional, así como la unidad de todos los agentes, imprescindible para resolver los problemas más graves que ensombrecen el futuro”. Alfonso Rubí explica que “contribuir a desarrollar y fortalecer nuestra agricultura es el mejor modo de asegurar nuestra prosperidad, pero nuestra participación en la EXPO también puede ayudar a conseguir otras cosas, como dar certeza a la fecha de llegada del AVE, desarrollar nuestra ciudad y proyectarla al mundo en otros aspectos” “En la reunión se ha acordado trabajar conjuntamente en el proyecto definitivo que hay que presentar a mediados del año próximo, y que tendrá que competir con la candidatura de las ciudades de Minneapolis, Puquet, Belgrado y Bariloche. Nos esperan por lo tanto doce meses de trabajo intenso, para cuya realización contamos ya con el apoyo de la Consejería de Agricultura de la Junta, pero para el que será necesario además el de todas las instituciones y el de todos los integrantes de la sociedad civil almeriense” concluye Rubí. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.