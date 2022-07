Opinión Agradecida, serena e ilusionada María Vázquez Más artículos de este autor Por domingo 31 de julio de 2022 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con enorme ilusión por el futuro que vamos a seguir construyendo entre todos, quiero dar las gracias al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, al ahora consejero y hasta hace pocos días alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco y a todo el Partido Popular por la confianza que han depositado en mí para asumir el reto de ser la primera alcaldesa de Almería. El nuevo escenario político generado en Andalucía por el mayoritario voto de los ciudadanos andaluces encargando al Partido Popular la consolidación del modelo del cambio sosegado que está transformando y mejorando nuestra tierra ha supuesto también modificaciones en el organigrama municipal, por lo que ahora tengo el honor de asumir el encargo de mi partido de desempeñar en funciones el cargo de alcaldesa de Almería hasta que se formalice el trámite institucional de la investidura. Estoy muy serena ante el futuro porque sé que cuento con un magnífico equipo de concejales y colaboradores que vienen demostrando su capacidad de trabajo y su permanente compromiso con Almería. Me llena de especial orgullo ser la primera mujer que vaya a desempeñar el cargo de alcaldesa, lo que creo que no es más que el reflejo de esa apuesta clara del PP por el feminismo real y alejado de la consigna. Estoy muy emocionada por lo que va a suponer este nuevo reto y estoy decidida a culminar al frente de mi equipo todos los grandes proyectos que ya tenemos en marcha en Almería, como el Polo de Innovación Agroalimentaria, la restauración del Cable Inglés, la transformación del entorno de la Alcazaba, la apertura del Paseo Marítimo y, de manera muy especial, seguir avanzando en la consecución del proyecto Puerto-Ciudad. Y en paralelo a esos grandes proyectos, seguiremos manteniendo el día a día de Almería en todos los barrios, trabajando para ayudar a quienes más lo necesitan y ofreceremos a empresas y emprendedores facilidades para seguir invirtiendo y creando empleo en Almería. También instaremos al Gobierno de España para que se cumplan los plazos previstos para la llegada del AVE y la mejora de las comunicaciones. No sé qué tipo de dificultades nos traerá el futuro. Lo que sí sé es que cuando lleguen nos encontrarán a mí y a mi equipo trabajando por hacer de Almería una ciudad mejor cada día. Cuento con todos para lograr ese objetivo. María Vázquez Alcaldesa de Almería (PP) 69 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)