Capital ‘Almería recicla vidrio en verano’ reparte premios a “los campeones de la conciencia medioambiental” viernes 29 de julio de 2022 , 19:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad, Margarita Cobos, ha felicitado a Ángel Beltrán Salado y Juan Mesa Fernández, de 5 y 12 años, por sus dibujos y el “gran compromiso con el reciclaje” que han demostrado “Sois los campeones de la conciencia medioambiental”. Con estas palabras, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, se ha referido a los ganadores del concurso de dibujo infantil ‘Almería recicla vidrio en verano’ del Ayuntamiento y Ecovidrio para el fomento del reciclaje. Cobos ha felicitado a los dos niños ganadores, Ángel Beltrán Salado, de 5 años; y Juan Mesa Fernández, de 12 años, por haber demostrado “su compromiso con con el medio ambiente mejor que nadie” y les ha hecho entrega de sus premios: un miniglú de Ecovidrio para seguir reciclando en casa y unos auriculares. La edil de Sostenibilidad ha puesto en valor el “éxito” de este concurso, tanto por el número de participantes como por la originalidad de los dibujos, pero sobre todo porque “los niños almerienses han demostrado ser los mejores promotores del reciclaje y conocer muy bien la importancia de depositar bien los residuos por el bien del planeta”. En el dibujo de Ángel Beltrán se ve a una familia, los padres y un niño, que juntos reciclan unas botellas en un contenedor verde y el mensaje ‘Mi familia recicla’. Mientras que en el dibujo de Juan Mesa Fernández, se ve a un chico cargado con una bolsa con residuos para reciclar frente a un contenedor de vidrio y otro de papel y cartón, y en una esquina el mar, con un pulpo, una tortuga, un pez, un cangrejo y una caracola, y el mensaje ‘Recicla por ellos’. Campaña de Ecovidrio La campaña Banderas Verdes de Ecovidrio contempla acciones para dar respuesta al notable incremento de la generación de residuos de envases de vidrio en zonas costeras ocasionado por el turismo estival. En verano se consumen un tercio de los envases de vidrio que se ponen en circulación y un 52% de ellos se genera directamente en el sector hostelero, por lo que su implicación es clave para generar una transición real hacia un modelo más circular y descarbonizado. De ahí que Ecovidrio, además de entregar banderas verdes a los municipios que más aumenten el porcentaje de vidrio separado, premiará a los dos establecimientos hosteleros “más maduros en la gestión ambiental de su actividad”. La competición por las banderas verdes de Ecovidrio cuenta con un sistema de puntuación que valora aspectos como el aumento del volumen en la recogida selectiva de envases de vidrio del municipio, el porcentaje de hostelería local participante y su colaboración para lograr los objetivos, y el compromiso adquirido por los consistorios locales para fomentar la campaña entre la hostelería y darle difusión a la misma ante la ciudadanía y visitantes. Con el fin de facilitar a todos los hosteleros su labor, Ecovidrio reforzará la contenerización y entregará medios de manera gratuita para el transporte de los residuos. Con un equipo sobre el terreno formado por casi 70 personas, la entidad recorrerá uno a uno los establecimientos para ofrecer formación ambiental y fomentar medidas de economía circular entre los participantes. Además, realizará un control de los volúmenes de llenado para reforzar las rutas de recogida si es necesario. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

