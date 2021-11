Economía Ahorrar y ganar dinero con el despiece de coches miércoles 17 de noviembre de 2021 , 12:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El sector del recambio de piezas de coche factura más de 26.800 millones de euros, según datos de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), y genera casi 234.000 empleos directos. Ese es el primer dato que hay que tener en cuenta para comprender que estamos ante un negocio que permite tanto ahorrar como ganar dinero, y por tanto es algo que interesa todo el mundo. Es otro hecho objetivo que en cada año se producen, desgraciadamente, cientos de accidentes de vehículos de todo tipo y de todas las marcas, así como entre los más nuevos y los más antiguos, y que a pesar de que puedan ser declarados como “siniestro total”, muchas de sus piezas y elementos son totalmente reutilizables. Que sea “siniestro total” por el seguro que tenemos contratado, solo significa que su reparación es más costosa que su valor de mercado, pero los automóviles se devalúan muy rápido, y eso no significa que los asientos, los retrovisores, ciertas piezas del motor, faros y demás, no estén en condiciones de uso. Podemos ahorrar dinero comprando en despiecesde.com cuando tenemos una avería, o cuando queremos “tunearlo”, porque nos van a salir más baratas todas esas esas piezas que necesitamos, y en algunos son, de hecho, la única manera de encontrarlas. Si, por ejemplo, tenemos un modelo antiguo, puede que no exista otro modo de hacernos con un tornillo o un engranaje concreto que ya está descatalogado, y lo mismo si queremos adornarlo de un modo especial, como un volante, unas luces, una palanca de cambios… ahí vamos a encontrarlo todo. Del mismo modo puedes ganar dinero vendiendo directamente esas piezas si eres quien tiene el vehículo, que puede no haber sufrido un accidente, sino que prefieres deshacerte de él así porque resulta más rentable. En cualquiera de los dos casos, la web que hemos mencionado es una herramienta muy eficaz porque maneja una gama amplísima de marcas y modelos, de tal modo que será sencillo encontrar lo que andas buscando sin perderte. Tanto si precisas elementos para un SUV, un 4X4, o un vehículo industrial, seguro que lo tendrán, ya que su función es conectar a compradores y vendedores de un modo sencillo e intuitivo, ya sea entre talleres y particulares, o entre particulares, o entre talleres, da igual, es una comunidad en la que todos se benefician de este reciclado que ayuda al medio ambiente y permite que la industria del automóvil sea más sostenible. La web permite establecer distintos filtros, ya sea por modelo y marca, o por año, o incluso por ubicación geográfica, lo que es un acierto para no tener que desplazarte lejos a recoger o entregar la pieza en cuestión. Un detalle no menor es que aquello que se pone a la venta, previamente ha sido verificado por los responsables de la web, lo que les permite otorgar una garantía sobre los productos, que también podrás devolver si no quedas satisfecho. Es tan fácil como contactar rellenado el formulario que aparece en la página, y recuerda que cuantos más grande sea esta red, más opciones de compra y de venta habrá. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.