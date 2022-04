Economía Ampliar Air Nostrum busca en Almería tripulantes de cabina de pasajeros miércoles 20 de abril de 2022 , 10:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Responsables de la compañía realizarán el miércoles de la semana próxima un proceso de selección de jóvenes con buen nivel de inglés Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, está inmersa en un nuevo proceso de selección de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) para incorporar a su plantilla. Dentro de la gira que están realizando por diversas localidades para tomar contacto con posibles candidatos, responsables de la compañía asistirán el miércoles de la semana próxima en Almería a una jornada de puertas abiertas en la que se ofrecerá a los interesados una visión interna de la compañía y de las características del trabajo. Las entrevistas con los candidatos serán el miércoles 27 de abril en el Avenida Hotel Almería de Almería (Avenida del Mediterráneo, 281) a las 11.15 horas. Los interesados en asistir a los procesos de selección deberán introducir previamente su curriculum vitae (CV) en la web de la compañía, inscribiéndose en la oferta de jornada de puertas abiertas (http://www.airnostrum.es/AirnostrumEmpleo/), y acudir a la entrevista sin esperar invitación. Los aspirantes tienen que aportar a su llegada al hotel dos fotos de tamaño carné y una de cuerpo entero, una fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o, si fuera preciso, el permiso de residencia y trabajo, tres copias del CV y una certificación de los estudios cursados. Quienes superen la entrevista personal y las pruebas psicotécnicas tendrán la posibilidad de realizar un curso específico de mes y medio en el que recibirán la formación con la que conseguirán el certificado de vuelo junto con las habilitaciones que les permitirán realizar su labor en las diferentes aeronaves de la compañía. Compañía líder Con 74.779 vuelos y más de 4.724.500 de pasajeros anuales, Air Nostrum es la compañía líder de la aviación regional en España y una de las mayores aerolíneas europeas de su clase. Opera para el Grupo Iberia bajo la marca Iberia Regional Air Nostrum, factura por encima de los 501 millones de euros y cuenta con más de 1.400 empleados. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

