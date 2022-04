El PSOE vuelve a denunciar descontrol en las concesionarias

miércoles 20 de abril de 2022 , 14:37h

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha dado a conocer las dos mociones que el Grupo Socialista ha presentado para su debate en el Pleno que se celebrará mañana. La primera de ellas se refiere a la gestión del equipo de Gobierno del PP de los servicios públicos municipales.

Adriana Valverde ha expresado la preocupación del PSOE “por la situación de los servicios públicos municipales como consecuencia de la inacción del alcalde”, una situación de la que también ha dicho que “preocupa a los vecinos, quienes comparten con nosotros a diario sus comentarios y sus quejas sobre el estado de la ciudad, de los barrios, de la suciedad en las calles, la falta de mantenimiento de parques y jardines o el abandono de las áreas infantiles”.

“No se trata solo de una percepción general de los vecinos, sino de una realidad confirmada con los datos de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del propio Ayuntamiento que, en tan solo cinco meses, registra más de 2.400 incidencias relacionadas con estos servicios, de las que más de 1.100 se corresponden con la falta de mantenimiento de parques y jardines”, ha detallado.

Para Adriana Valverde, “todo esto responde a que el alcalde no ejerce su obligación de controlar y verificar el cumplimiento de los contratos con las empresas concesionarias y la calidad de los servicios que prestan”. “En definitiva, no defiende los intereses del Ayuntamiento y de los almerienses porque está absolutamente ausente de los problemas del día a día de esta ciudad y Almería no funciona”, ha asegurado.

Por tanto, ha anunciado que en el Pleno de mañana se debatirá sobre servicios públicos y que el PSOE pedirá “conocer el grado de cumplimiento de esos contratos, en especial, el de limpieza urbana y playas, y el de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado”. Se solicitará que se elaboren sendos informes sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones y el nivel de ejecución de las prestaciones.

Por otro lado, Adriana Valverde ha anunciado que el PSOE, en su iniciativa, solicitará un informe sobre los ingresos por concesiones sobre dominio público desde 2016 y, en su caso, estado de la deuda o actuación por parte de la inspección fiscal o recaudación ejecutiva. Ha explicado que realiza esta petición “tras conocerse el caso del Liceo Erasmus, que ha acumulado una deuda con el Ayuntamiento cercana al millón de euros sin que su pago le haya sido reclamado a lo largo de los últimos años”.

Valverde ha insistido en que “queremos saber si concesiones como las de Plaza del Mar, Estadio de los Juegos Mediterráneos, la residencia de mayores en la Vega de Acá o los aparcamientos subterráneos de Plaza Marín y Avenida Vílchez, entre muchas otras, están pagando al Ayuntamiento como pagan el resto de los contribuyentes”, ya que, a la vista de lo ocurrido en el caso Liceo Erasmus, “¿quién nos asegura que el PP defiende los intereses de todos los almerienses en la gestión del suelo público?”, se ha preguntado.

Limpieza de centros y dependencias municipales

La segunda moción del Grupo Socialista se refiere al contrato del servicio de limpieza de centros, dependencias municipales y colegios públicos del Ayuntamiento, actualmente prorrogado y cuya fecha de finalización es el 14 de febrero de 2023.

En la actualidad, se están redactando los pliegos para la nueva contratación y hay que tener en cuenta la Ley de Contratos del Sector Público que obliga a estudiar dividir el contrato en lotes, lo que, en opinión de la portavoz socialista, “complicaría notablemente la gestión de los trabajos de ese servicio”.

Así, ha asegurado que “muchos ayuntamientos como el de Zaragoza, Las Cabezas de San Juán o Miraflores de la Sierra, ya se han acogido a la excepción para la no división en lotes” y, por tanto, ha explicado que “lo que pedimos en nuestra iniciativa es que el Ayuntamiento también lo haga en el contrato de ese servicio porque, según hemos conocido, la intención es dividirlo en 3 lotes”.

Para Valverde, “si todos los servicios se integraran en un solo, la coordinación entre los diferentes servicios sería mucho más eficiente porque se anularían las posibles coincidencias y duplicidades de puestos de trabajo y medios materiales que se pueden dar cuando más de una empresa trabaja en el mismo ámbito”.

Asimismo, ha dicho que “el servicio sería más ágil y flexible al disponer de suficientes trabajadores que puedan asumir varias labores” y ha agregado que, “al ser el de la limpieza es un sector muy feminizado, en el que existen muchas necesidades de conciliación, si se divide el contrato, el derecho a la conciliación podría verse más limitado porque en servicios pequeños las adaptaciones de la duración y distribución de las jornadas de trabajo y la ordenación del tiempo de trabajo son mucho más complejas”.