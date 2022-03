Alberto Llamas: ”Me gusta la sensación de reto”

jueves 31 de marzo de 2022 , 07:34h

Tras la ceremonia de entrega a los ganadores del Concurso Provincial de Cómic 2021 celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido el pasado 24 de marzo, toca profundizar en una disciplina que, además de apostar por el talento de los jóvenes almerienses premiando historietas originales, creativas e inéditas, busca conectar a esa juventud y a la sociedad en su conjunto, con la historia que hay detrás del cómic y lo que representa, no solo a nivel artístico.

Esta cita con las viñetas estuvo organizada por el Centro de Información Juvenil de El Ejido, adscrito a la Unidad de Educación, Juventud y Participación Ciudadana, junto a la Asociación Cultural Diablo de El Ejido, con la colaboración de la Diputación Provincial, cuyo objetivo es impulsar el arte, la expresión e incrementar el interés por el cómic entre los jóvenes de Almería.

De este modo, en la categoría de 20 a 30 años, el primer premio, dotado con 550 euros en metálico, fue a parar a Alberto Llamas Gómez con ‘Otra Noche de Caza’.

Entrevistamos al ganador, natural de Vera (Almería) aunque actualmente reside en Priego (Córdoba), que a sus 22 años sueña con seguir acumulando premios y obras a sus espaldas, y que ha plasmado y proyectado también sus inquietudes acerca del mundo que nos rodea en Noticias de Almería, aunque esta vez desprovisto del rotulador y el folio en blanco.

¿Qué sintió al escuchar su nombre en el fallo de los premios?

Me alegré bastante, es el primer concurso de cómic que gano y a uno siempre le gusta que aprecien su trabajo. Incluso me costó dormir un poco esa noche de la emoción.

¿Qué le motivó a participar en el concurso y cómo planteó la historia?

En cuanto a la motivación, sobretodo me gusta la sensación del reto, tanto por la competencia como por retarme a mi mismo a experimentar en las páginas. En cuanto la historia, a través de una aplicación móvil voy escribiendo ideas locas que se me ocurren en cualquier lugar o momento y que luego voy encauzando hasta ver si me llevan a algo interesante.

Háblenos del trabajo presentado.

Para serte sincero, no tiene mucha miga, Otra Noche de Caza es un corto homenaje a la serie de televisión Supernatural, en la que recreo la típica noche de una pareja de cazadores. Los puntos claves son: monstruos, chistes malos y mucha sangre, y creo que obtuve un resultado muy cercano a lo que la serie me daba al ver esas escenas.

Si Alberto Llamas fuese un personaje de cómic, ¿cómo lo definiría?

Este tipo de preguntas son casi imposibles de responder por lo difícil que es no parecer egocéntrico, pero voy a intentarlo.

A mi pareja le gustan los eneagramas y el test de las 16 personalidades para escribir personajes, y a raíz de eso he hecho alguno que otro test y me ha salido ENFJ, que sería la del protagonista. No me definiría como "protagonista" ya que queda muy arrogante y vacío, más si hablamos de cómics ya que a todos les encantaría tomar ese papel. En todo caso me definiría como un personaje que le gusta estar al frente cuando no ve algo correcto e intenta echar una mano en lo que puede, algo de nivel terrenal que pueda verse en nuestras vidas. En clase siempre me ponía en plan sindicalista cuando algún profesor se pasaba de listo, pero no era delegado porque no era "el tío guay de la clase", asique me tocaba resignarme ante mis compañeros.

¿Cuándo siente mayor libertad y satisfacción, cuando esboza mentalmente el contenido de las historias o cuando las dibuja?

En la imaginación no hay límites, uno podría decir que ahí reside la mayor libertad del ser humano y siempre molan las películas que uno se monta en su cabeza, pero ser capaz de trasladarlo a la mano es distinto, llega un punto en el que tienes que usar el pensamiento racional, pero eso no quita que lo pase genial, y cuando veo reflejadas las ideas que tengo es tremendamente satisfactorio.

En cuanto al aspecto que más define a sus obras, ¿se orientan más a la viñeta cómica o a historias con un trasfondo más existencial y heroico?

La mayoría de obras que he escrito y dibujado hasta ahora son de terror, y creo que es uno de los géneros que más me gustaría que me definieran en mi carrera, pero quiero probar todo lo que me sea posible, cada género tiene unas reglas y maneras de hacer con las que me gustaría experimentar.

¿Hay algún autor o cómic en concreto en el que se haya inspirado para la obra ganadora? ¿Cuáles son sus autores favoritos en la actualidad?

El dibujo de Álvaro Martínez Bueno en The Nice House on the Lake y la narrativa de viñetas alargadas con multitud de acciones de Bruno Redondo en Nightwing han sido importantes referencias en el cómic.

Diría que los autores de los que más pendiente estoy actualmente son: El Torres, Sean Gordon Murphy, Eiichiro Oda y Stjepan Sejic.

¿Está suficientemente desarrollado el sector en España y en Andalucía? ¿Y en la provincia de Almería?

No se puede decir que en España haya una industria en sí, teniendo en cuenta que en nuestro país el cómic que más se consume se importa de fuera, porque que nuestros autores publiquen en EEUU, Francia o Japón no crea industria. Si esas mismas obras se crean aquí y luego se exportan fuera, sí.

En cuanto al panorama del cómic en nuestro país, ¿cree que es posible dedicarse profesionalmente a ello?

Ahora mismo es casi imposible o muy difícil. Hace falta cambiar muchas cosas en la gente de dentro y fuera del sector, y si entrara en detalles daría para largo.

En un mundo de consumo rápido y apuesta cada vez más patente por lo digital, ¿en qué lugar ha quedado la ilustración y los cómics en particular?

A nivel autoral, abre un abanico mucho más amplio para publicar, incluso sin depender de las editoriales.

Y a nivel editorial, a mi parecer puede permitirles probar nuevos autores con una inversión más baja para más tarde invertir en las ediciones en papel.

¿Cree que se arropa lo suficiente a la cultura en este país?

Para nada, si bien se están llevando a cabo algunas iniciativas en favor a la cultura, que figuras políticas o programas de televisión no solo descalifiquen el cómic u otro tipo de expresiones culturales, sino que den bombo a otras actividades como si lo fueran, conllevan una actitud negativa de la opinión popular.

¿Considera que ha cambiado la imagen que se tiene de los cómics?

Hay una mejor imagen con respecto a, por ejemplo, cuando estaba en el instituto hace 10 años, pero hay que seguir peleando para la integración del cómic en los ayuntamientos, las aulas, y en todos los ámbitos posibles para darle el prestigio que se merece.

El mundo del cómic acostumbra a ser en cierto modo una representación de la tragicomedia actual y una proyección futura de la sociedad, ¿el mundo que nos rodea hoy es más de ficción que el de los cómics?

Los últimos años sí que es verdad que han sido muy caóticos, yendo de una situación a otra, pero creo que es por la globalización que vivimos, en la que nos enteramos de lo que hacen los demás, que somos conscientes de lo loco que está el mundo.

¿Está preparando ya alguna otra obra?

Sí, ahora mismo estoy trabajando en 3 obras que irán saliendo a lo largo del año 2023:

- Davinia. El Evangelio Secreto de Lilith. Con Paco Pastor en Ediciones Diablo Comics.

- Los Fantasmas del Sur. Con Jose del Sol en Ediciones Akal.

- Mi Suegra Tiene Alzheimer. Con Jose del Sol sin editorial de momento, pero puede que lo saquemos como webcomic.

¿Cuáles son sus planes de futuro inmediatos?

De momento, seguiré trabajando en estas obras y me sacaré el teórico del carnet de conducir. A un poco más de largo plazo, estaré presente en el próximo Festicomic de El Ejido.