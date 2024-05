Alcaldesa de Almería recibe al astronauta Claude Nicollier

lunes 20 de mayo de 2024 , 17:37h

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha recibido esta mañana en su despacho de Alcaldía a Claude Nicollier, un referente internacional que perteneció al primer grupo de astronautas europeos que participó en cuatro misiones en los cuatro transbordadores de la NASA. El suizo será el encargado de poner este lunes el broche de oro a las XII Jornadas Astronómicas, organizadas por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería en colaboración con la Diputación Provincial y la Universidad de Almería.

Acompañada por el concejal Diego Cruz, por el coordinador del evento, Pedro San José, y por el astrofísico John Beckman, la alcaldesa ha agradecido a Claude Nicollier su presencia en Almería. “Es su segunda vez participando en estas jornadas y es de suma importancia ya que tiene un extenso currículum como astrofísico y astronauta, llegando estar hasta 43 horas en el espacio, dando una caminata de 8 horas de caminata espacial para arreglar un telescopio”, ha destacado.

“Quiero agradecerle su presencia para iluminar e ilustrar a tantísima gente que han participado este evento, tanto universitarios y expertos como ciudadanos que han tenido la curiosidad de conocer cómo es ser astronauta. Estas jornadas, sin duda, sitúan a Almería como un referente mundial de la astronomía”, ha valorado la regidora.

María del Mar Vázquez ha asegurado que estas duodécimas jornadas, que se han celebrado entre el 7 y el 20 de mayo, “han sido un éxito, más de 500 participantes y cinco ponentes de lujo”.

El astronauta, por su parte, ha asegurado que “es un gran honor visitar Almería en el marco de estas jornadas”. “Vine por primera vez hace mucho tiempo y ahora, 14 años después, he tenido la oportunidad de volver. Me gusta mucho este lugar y que me den la oportunidad de hablar de misiones espaciales, especialmente las realizadas para reparar el Telescopio Espacial Huble”, ha trasladado.

Las jornadas

El grueso de las ponencias fueron del 7 al 10 de mayo, destacando la inaugural, con el astronauta Michael López Alegría el martes, 7 de mayo. Su conferencia se tituló ‘Viajes espaciales y empresa privada’. El programa continuó con los astrofísicos John Beckman (día 8, ‘Las lunas del Sistema Solar’); Almudena Zurita (día 9, ‘Universos isla: descubriendo las galaxias’) y David Galadí (día 10, ‘Estrellas de metal: una amenaza a la observación del Cosmos’). Hoy es la de Claude Nicoller.

Las conferencias del día 7, 9, 10 y 20 de mayo han sido en el Teatro Apolo y la del 8 de mayo en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA). Todas ellas de entrada libre hasta completar aforo. Hay que recordar que se han emitido en streaming a través del canal de YouTube de las jornadas.

Tras el primer tramo de conferencias, se sumó como gran novedad una noche de observación y fotografía del cielo nocturno el viernes, 17 de mayo, en la Playa de los Genoveses y de mano del Aula de Astronomía de la UAL. Por su parte, el tradicional encuentro en las instalaciones de la Asociación Orión en Retamar fue por la tarde, ayer, con pic-nic para todos los asistentes.

Como es habitual, también ha habido una exposición asociada a las Jornadas Astronómicas que se podrá visitar en Diputación desde el 6 al 20 de mayo. Será una muestra de pintura titulada ‘El Cosmos se hizo arte’, obra de la artista Julia Moreno (JuliaArt).