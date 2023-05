Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Alejandro Lorenzo

jueves 25 de mayo de 2023 , 05:00h

Alejandro Lorenzo, el candidato a la Alcaldía de Almería por la coalición Con Andalucía, formada por Podemos, IU, Verdes Equo y Alianza Verde, ha demostrado su falta de respeto hacia el derecho a la información -que es de la ciudadanía, no de los periodistas- y hacia los profesionales de la comunicación, y si quieren, en general a la clase trabajadora. El pasado martes, Lorenzo se negó a participar en La Tertulia de Interalmeria TV, un espacio de debate y entrevista con los candidatos a la Alcaldía, al que había confirmado reiteradamente su asistencia. Tanto la confirmó que fue para decir no iba.

Su actitud fue irrespetuosa a la dirección de la televisión a la que reiteradamente confirmó que participaría, a los dos periodistas que acudimos a entrevistarle, José Manuel Bretones y yo mismo, y a los trabajadores de la televisión, a cámaras, realizadores, maquilladora, periodistas... es decir, a obreros de la información, que al fin y al cabo es lo que somos, "currantes". Si tenía alguna queja con un artículo escrito por el presentador, Antonio Felipe Rubio, perdió la oportunidad de decírselo cara a cara y exponerlo en directo, en lugar de esconderse.

¿Qué le asusta tanto a Alejandro Lorenzo? ¿Qué tiene que ocultar? ¿Acaso no quiere que le preguntemos por sus perlas en las redes sociales, donde ha insultado y descalificado a todo el que no piensa como él?

Personalmente me habría gustado preguntarle por qué llama fascista a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, o despiadados y sin escrúpulos a los empresarios, pero también de dónde ha sacado que la sanidad pública no ofrece servicio de odontología y oftalmología, y si en todo caso eso no sería más sensato que lo reclamara en la cartera del Servicio Andaluz de Salud en lugar de que lo haga el ayuntamiento.

O por qué le parece especulativo el proyecto Puerto-Ciudad, para el que pide zonas de ocio, y la pregunta es si los bares y restaurantes no son zonas de ocio. ¿En qué ve exactamente la especulación ahí? ¿Cuál es su alternativa concreta más allá de la crítica?

También me quedé con ganas de saber por qué la izquierda centralista siempre que puede bloquea a la izquierda andalucista para que no pueda estar en debates en los medios públicos, y tampoco tengan tiempo de publicidad en ellos.

Alejandro Lorenzo se ha retratado al no tener problemas a la hora de participar en un debate encorsetado con otros candidatos en la propia Interalmería TV, entre los que estaba el de Vox, pero no se ha atrevido a una entrevista sin guion con tres periodistas, de los que dos ni tan siquiera habíamos hablado de él en ningún momento.

Pero es que hay políticos y políticos, claro. No he tenido problema para entrevistar varias veces a la coordinadora provincial de Izquierda Unida, ni a la que fue candidata por esta formación a la alcaldía de Almería hace cuatro años, ni a los distintos secretarios provinciales del PSOE... pero también lo he hecho con Vox y con el PP ¿Qué le pasa a Alejandro Lorenzo?

Como dijo el escritor George Orwell: "La libertad de prensa es decir lo que la gente no quiere oír". Pues bien, nosotros seguiremos ejerciendo nuestro derecho y nuestro deber de informar, aunque a algunos les moleste. Y esperamos que los almerienses sepan valorar quiénes son los que defienden sus intereses y quiénes los que solo buscan su voto para imponer su ideología.

Si Alejandro Lorenzo manifiesta este desprecio hacia el trabajo ajeno cuando aún no es concejal, miedo da pensar qué hará cuando lo sea, que lo será.