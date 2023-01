Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Alerta amarilla en zonas de Almería por viento lunes 09 de enero de 2023 , 08:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Servicio Meteorológico Nacional (Aemet) tiene previsto activar este lunes aviso amarillo en distintos puntos de la provincia de Almería por fenómenos costeros. El oeste y Almería capital permanecerán en alerta amarilla hasta las 14.59 horas, según la AEMET. Se esperan vientos de 50 a 60 kilómetros por hora del oeste y suroeste y oleaje de hasta tres metros. En el Este de Almería, el aviso naranja se mantendrá hasta las 7:59 horas de este lunes. La Aemet prevé vientos del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora, con mar de fondo de tres metros soplando principalmente al sur de la zona. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

