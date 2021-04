Economía Ampliar Alicante se suma al frente de Murcia y Andalucía en defensa del trasvase Tajo-Segura jueves 22 de abril de 2021 , 07:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha adherido este miércoles a la declaración institucional suscrita a principios de esta semana por los jefes de los Ejecutivos murciano y andaluz, Fernando López Miras y Juanma Moreno, respectivamente, para hacer un frente común en defensa del trasvase Tajo-Segura.



La firma se ha escenificado en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno de la Región de Murcia, tras un encuentro en el que han participado, además de Mazón y López Miras, el consejero de Agua de esta comunidad, Antonio Luengo, y representantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto del Tajo-Segura (Scrats) y de las organizaciones Asaja, UPA, COAG, Agrupal, Aproexpa y Proexport.



El objetivo de este acuerdo institucional es frenar la intención del Gobierno de la Nación de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura introduciendo una reducción de los 38 hectómetros cúbicos mensuales del nivel 2 que se envían a Almería, Murcia y Alicante, a 27 hm3.



Tras la rúbrica, López Miras ha puesto de manifiesto que el futuro de la Región de Murcia, Almería y Alicante "pasa" por el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que permite "una gestión eficiente y única", así como una agricultura y una industria agroalimentaria que son "un ejemplo para el mundo".



Así, ha recordado que una de cada cuatro frutas u hortalizas producidas en el país se cultivan gracias a este trasvase, al tiempo que ha puesto de relieve la solidaridad que implica y sus efectos sobre la cohesión territorial y social de España, además de constituir "una garantía" para evitar la desertización.



Para el presidente murciano, el Tajo-Segura "aporta muchas oportunidades a muchas familias", tanto en términos de empleo, con la generación de 300.000 puestos de trabajo indirectos y 110.000 directos, como de riqueza, pues contribuye con 3.000 millones de euros cada año al conjunto de España.



"Gracias al trasvase y al de nuestros agricultores y regantes durante este último año de pandemia, cuando peor lo han pasado los españoles, no faltaron alimentos en los mercados, en los hogares, ni en los de España ni en los de buena parte de Europa", ha apostillado, tras insistir en que la agricultura es una actividad "esencial" y el Tajo-Segura es "lo que hace que exista".



López Miras también ha puesto de manifiesto que en estos momentos está "en juego" el abastecimiento de más de 2,5 millones de personas y el precio que estas pagan por ella.



"De consumarse las decisiones que toman desde el Gobierno central, no solo dispondríamos de la mitad del caudal actual, sino que los murcianos, los alicantinos y los almerienses tendrían que pagar mucho más por un agua que no cuesta ni un céntimo de euro en otros territorios de España", ha apuntado.



López Miras ha insistido en que los firmantes del acuerdo institucional quieren dialogar y "tomar medidas consensuadas" porque "el camino emprendido", en referencia al adoptado por el Gobierno central respecto al futuro del trasvase, "no es el correcto".



Asimismo, ha mostrado su rechazo a elevar los caudales ecológicos del Tajo, una propuesta que, ha añadido, tiene una "clara intencionalidad política" y que supondría "un revés" para la forma de vida de miles de familias en el Sureste español.



"Nos tendrán al presidente Mazón y a mí en perfecta sintonía y enfrente si lo que quieren es tocar un solo metro cúbico del agua que trae vida a la Región de Murcia, a Alicante y Almería a través del Tajo-Segura", ha aseverado el presidente de la Región de Murcia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

