Perito de la AEAT habla de "ennegrecimiento de fondos" en la Operación Poniente

jueves 22 de abril de 2021 , 07:25h

Un perito de la Agencia Tributaria (AEAT) ha indicado este miércoles ante el tribunal de la macrocausa 'Poniente' que las facturación "falsa" detectada en las empresas que conformaban los grupos subcontratistas de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) de El Ejido (Almería) "ocultaba un superbeneficio".



"Sería la manera de justificar un coste a Elsur para luego facturar más hacía el Ayuntamiento", ha trasladado a preguntas de la Abogacía del Estado, a quien ha afirmado que la investigación que llevó a cabo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en 2008 y 2009, antes de que explotase la operación, arrojó en las primeras fases "muchísimos indicios para estimar que la facturación" que recogían "estas emisoras", en alusión a las empresas denominadas 'factureras', "no era cierta".



El perito ha concretado en relación a las empresas del acusado José Amate que habrían obtenido a través de "facturas falsas" de Elsur, regada con dinero público de El Ejido, un "superbeneficio de 6,7 millones de euros", salvo, según ha precisado a la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de El Ejido, "la comisión de la 'facturera'.



"No tienen sentido; si van a desarrollar la misma actividad, ¿por qué usan tantas empresas? Solo puede ser un tema de ocultación de facturación real, es indicio ya suficiente de que aquí está pasando algo irregular, que se está tratando de ocultar con facturación falsa un beneficio disfrazado de gasto, es, por tanto, indiciario de la emisión de facturas falsas", ha señalado.



Durante la primera sesión para la práctica de la prueba pericial de la vista oral que se está celebrando en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), el experto de la AEAT ha afirmado que la facturación "falsa" derivó también en "un menor coste fiscal" en IVA e Impuesto de Sociedades pero, "sobre todo", según ha enfatizado, "significa un ennegrecimiento de fondos".



"El importe que se les abona es para otra persona y se hace, bien directamente en metálico a las empresas vinculadas a Amate y contablemente figura que se paga la factura, pero no es real, o se hace mediante transferencia a la 'facturera', que inmediatamente retira el dinero en efectivo, por lo que, de esa manera, se desconoce su verdadero destinatario", ha explicado.



También a preguntas de la Abogacía del Estado, ha indicado que la empresa Sistemas de Dirección SL, propiedad del exinterventor municipal José Alemán, de acuerdo a lo que consta en la base de datos de la Tesorería y declaraciones fiscales, van de dos en 2002 a seis en 2007 "de su entorno familiar, estando su exmujer e hijos con esta, un familiar y hermana de su mujer actual".



Durante esta pericial, que ha ocupado buena parte de la sesión tras la renuncia de las partes a la del autor del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el que se apuntó por primera vez hacía una "sobrefacturación" a la empresa mixta Elsur, participada en un 70 por ciento por el Grupo Abengoa pero financiada con dinero público, las defensas se han centrado en cuestionar la "fiabilidad" de los dos informes que emitió en 2008 y 2009 al tiempo que han sugerido que están "plagados de errores".



El perito ha argumentado que su contenido es "una copia fidedigna" de lo que "consta en bases y de datos" y ha defendido que existió en las subcontratas "una desviación de fondos" y también una "sobrefacturación entendida por que el importe que figura en la factura está inflado por costes que no existen".



El informe que la IGAE incorporó a la causa en noviembre de 2008 indicó "irregularidades" en la adjudicación y contenido del contrato de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) y apuntó, confirmado por la Inspección de Trabajo, una "masiva cesión ilegal" de trabajadores entre las esta y las subcontratas "sin que el ayuntamiento lo impidiese".



Concluyó, asimismo, según se recogió tanto en el auto de procesamiento como en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que mediante la subcontratación de los servicios que se adjudicaron a Elsur, participada al 70 por ciento por el Grupo Abengoa, se habrían obtenido por parte de los principales acusados "indebidamente importantes beneficios, entre ellos fiscales, al haber generado artificial y deliberadamente una desmesurada sobre facturación al Ayuntamiento de El Ejido".



Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la cantidad detraída de las arcas públicas entre los años 2002 y 2009 por parte de esta "infraestructura de personas que se dedican a realizar actividades mercantiles, a través de un elevado número de sociedades, a unos precios desorbitados" con la presunta "connivencia y participación" del socio privado y los responsables municipales, entre ellos el exalcalde Juan Enciso, ascendería a casi 71,5 millones de euros.



Según el calendario de sesiones, al margen de la de este jueves donde continuarán las periciales de funcionarios de la AEAT, hay señaladas otras cuatro sesiones de vista oral para la práctica de la prueba pericial hasta el 3 de mayo. Un día después dará comienzo la documental mientras que para conclusiones e informes de las partes se han reservado los días 10, 12, 13, 14 y 28 de mayo, así como 4, 9, 11, 14 y 17 de junio.



El macrojuicio de 'Poniente' entre otros, se sigue por la presunta comisión de delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, coche pasivo propio, cohecho activo, continuado de prevaricación, de negociaciones prohíbidas a funcionarios, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.