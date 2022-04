Deportes Almería acoge el Campeonato de Andalucía infantil masculino y femenino de Hockey Sala lunes 25 de abril de 2022 , 19:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo CH Pechina se proclama ganador en la categoría infantil femenino tras vencer en un reñido y emocionante partido al CH Alcalá Almería ha vuelto a ser sede de un importante evento deportivo que se ha celebrado el pasado fin de semana, los días 23 y 24 de abril, con motivo del Campeonato de Andalucía infantil masculino y femenino de Hockey Sala que contó con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes, a través del Ayuntamiento de Almería. El Pabellón José Manuel Moreno de Pechina y el Pabellón San Indalecio de La Cañada fueron el epicentro de este deporte que dio cita a un total de 21 equipos, 12 femeninos y 9 masculinos, de todas las provincias andaluzas. Una disciplina que no deja de ganar adeptos, que vive con fervor cada encuentro. El equipo almeriense del CH Pechina se llevó el Campeonato de Andalucía de la categoría infantil femenino, por cuatro goles a tres, en un partido muy igualado ante el CH Alcalá. Las jugadoras pechineras mantuvieron un partido reñido con las alcalaínas, hasta que en el último cuarto llegó el gol definitivo que le dio a las almerienses el título final. La tercera posición fue para el Candelaria Hércules, que venció por seis goles a tres al CH San Fernando, que acabaron en cuarta posición. En cuanto a premios individuales, se brindó el trofeo de máxima goleadora a Daniela González, del Club Hockey Pechina; mejor portera a Mirian Expósito, del CH Alcalá y MVP a Marina Sánchez, del CH San Fernando. En la categoría masculina, El equipo CHP Benalmádena se alzó con el título de campeón de Andalucía infantil masculino al vencer, en la final, a CH Estudiantes 87. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

