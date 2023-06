Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Almería acoge el IV Circuito Solidario de pádel Fundación Real Madrid by Unicaja Banco viernes 30 de junio de 2023 , 22:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El centro deportivo 360 en Roquetas de Mar celebra del 5 al 9 de julio el tercero de los ocho torneos amateur Tras la presentación en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y su paso por Toledo y Córdoba, el IV Circuito Solidario de Pádel de la Fundación Real Madrid by Unicaja Banco llega a Almería. El centro deportivo 360 en Roquetas de Mar acogerá del 5 al 9 de julio el tercero de los ocho torneos amateurs que componen este circuito nacional, cuyos beneficios se destinan a los proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid. Un torneo que tiene una duración mayor ya que es una de las pruebas con mayor participación y cuenta con uno de los principales patrocinadores, la Diputación de Almería y el destino ‘Costa de Almería’. El Circuito Solidario de Pádel de la Fundación Real Madrid by Unicaja Banco se define por sus “3 S”: solidario (todos los beneficios irán destinados un año más a proyectos sociales de la Fundación Real Madrid), sostenible (en cada torneo se fomenta el reciclaje de vidrio y plástico, y las pelotas utilizadas serán donadas posteriormente), y saludable (mediante la entrega a los ganadores de cajas de hortalizas y frutas de temporada). Las inscripciones del torneo están abiertas a todos los jugadores amateurs con o sin licencia federativa. Habrá 8 categorías: masculinas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y +40; y femenina 2ª, 3ª, 4ª. Además de los premios y sorteos, durante todo el circuito habrá premios especiales al jugador que mayor fair play demuestre y a los jugadores que hayan participado en más pruebas. Próximos destinos Los próximos destinos serán: Málaga (14-16 de julio), Alicante (11-13 de agosto), Madrid (14-17 de septiembre), Santander (20-23 de septiembre) y Málaga (20-22 de octubre). De esta forma, el alcance nacional permite ofrecer a todos los aficionados la oportunidad de participar y ganar el circuito de la solidaridad. Los beneficios del Circuito Solidario de Pádel de la Fundación Real Madrid by Unicaja Banco se destinan a los proyectos sociodeportivos de atención a la diversidad de la Fundación Real Madrid en España. Este circuito cuenta con el apoyo de Unicaja Banco como patrocinador oficial, la Diputación de Almería, adidas pádel, Padel Nuestro, Carmencita, Ecovidrio y Comunidad de Madrid, mientras que la organización corre a cargo de Metódika Eventos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

