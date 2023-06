Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Almería acoge el Pleno del Consejo Andaluz de CACITI viernes 23 de junio de 2023 , 15:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia COGITIAL también ha sido sede del XX Campeonato Andaluz Intercolegial de Deportes, un torneo donde se ha fomentado la actividad física y la convivencia Almería ha sido sede del Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales (CACITI). Una reunión en la que se ha analizado la actualidad del sector en la comunidad andaluza y se ha puesto en valor la labor de la profesión. El Pleno se ha celebrado en la sede del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Almería (COGITIAL), siendo el anfitrión el decano de Almería, Francisco Lores. En esta línea, Francisco Lores afirma que “ha sido un orgullo para nosotros acoger el Pleno de CACITI, donde hemos analizado temas de importancia para que la profesión de ingeniero técnico industrial siga avanzando. Quiero dar las gracias al presidente del Consejo Andaluz, José Zayas, por la confianza depositada en Almería”. Además, Francisco Lores ha querido “agradecer la atención prestada por la primera teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno Ana Martínez Labella en la recepción en el Ayuntamiento de Almería, como acto previo de los asistentes al Pleno Andaluz. Además, de tener la oportunidad de mantener una visita guiada en la Casa del Cine y el Museo Arqueológico de la capital”. XX Campeonato Intercolegial Andaluz de Deportes Paralelamente, COGITIAL ha sido sede del XX Campeonato Intercolegial Andaluz de Deportes de Ingenieros Técnicos Industriales, que ha permitido reunir a los equipos de las ocho provincias andaluzas en las competiciones de fútbol y pádel. Ha sido un torneo donde se ha apreciado que los ingenieros técnicos industriales se encontraban en plena forma y en el que la calidad y el compañerismo ha sido la nota dominante. La vigésima edición del campeonato se ha celebrado en las instalaciones de la Universidad de Almería y los premios se han entregado, por la tarde, en una ceremonia celebrada en un marco tan Almeriense como es el Mini-Hollywood. COGITIAL ha querido aprovechar la presencia de compañeros de diferentes provincias para promocionar los atractivos turísticos de Almería. En el evento ha colaborado MUPITI, BMS Iberia y la Universidad de Almería. En esta línea, ha asistido el presidente de MUPITI, José Carlos Pardo, quien ha felicitado a COGITIAL por la buena organización. En cuanto a la competición, el ganador en fútbol ha sido el equipo de Sevilla, seguido de Jaén y tercero ha sido Almería. En cuanto al pádel, el ganador ha sido Córdoba, seguida de Almería y Granada. Además, se ha reconocido al máximo goleador, a la deportividad y a la participación con MUPITI de la mano de su Presidente, José Carlos Pardo, BMS Iberia de la mano de su Director, Juan Antonio Mata, y la Universidad de Almería de la mano del Vicerrector de Deportes, Francisco Javier Lozano respectivamente. Los dos eventos, uno institucional y otro deportivo, han reflejado la relevancia del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Almería dentro del panorama andaluz acogiendo a más de 250 personas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

