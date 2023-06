Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Jornada sobre vacunación para profesionales en el Distrito Poniente viernes 23 de junio de 2023 , 14:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Profesionales en Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria compartieron ayer, en Balanegra, su experiencia y conocimiento en las Jornadas de Vacunación en Adultos y Pacientes de Riesgo El Distrito Sanitario Poniente de Almería ha organizado las I Jornadas de Vacunación en Adultos y Pacientes de Riesgo, que se han celebrado en la localidad de Balanegra. Expertos en vacunas y profesionales de la Medicina y la Enfermería Familiar y Comunitaria han compartido su conocimiento y experiencia, desde un punto de vista clínico, para poner de relieve la importancia de la vacunación como herramienta imprescindible en la prevención de enfermedades. Las jornadas, acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, se han desarrollado en el Pabellón Javier Aureliano García Molina de Balanegra. A la cita, ha asistido un centenar de profesionales sanitarios. El acto inaugural ha corrido a cargo de la alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez; del delegado territorial de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte Mena; y de la directora gerente del Distrito Sanitario Poniente de Almería, Enriqueta Quesada. El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha destacado la importancia de la vacunación. “Un recurso sanitario que reduce las posibilidades de enfermar y de desarrollar enfermedades graves”. Belmonte ha incidido en que “contamos con un calendario de vacunación elaborado por expertos y que debemos de cumplir de forma estricta. Hay determinados grupos de población sobre los que hoy se centran estas jornadas, especialmente vulnerables, y para quienes el Servicio Andaluz de Salud resulta más que esencial, para llevar a cabo su seguimiento y el adecuado cumplimiento”. Por su parte, la alcaldesa de Balanegra, ha agradecido la celebración de estas jornadas en la localidad que preside. “En Balanegra estamos encantados de acoger este tipo de iniciativas tan novedosas, que ayudan a enriquecer la formación de los sanitarios en la vacunación en adultos, ya que la vacunación infantil está más asentada”, ha señalado. “Este ayuntamiento siempre estará abierto a colaborar con el Distrito Sanitario Poniente de Almería”, ha reiterado. La gerente, que ha dado la bienvenida a los participantes en nombre del Distrito Sanitario Poniente y ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración, ha justificado la celebración de jornadas de este tipo. “La inmunización es una de las intervenciones de Salud Pública más eficientes en términos de disminución de morbilidad, discapacidad y mortalidad. En el imaginario colectivo, la vacunación está ligada a la edad infantil y contamos desde los años 60 con vacunas y calendarios para la aplicación regular de las mismas. Junto a esta necesidad, debemos comenzar a consolidar en la población adulta la idea de que la vacunación también es una estrategia de salud imprescindible. Que debe incorporarse a la actividad diaria de la consulta de Atención Primaria, con el objetivo de disminuir los riesgos de padecer enfermedades inmunoprevenibles, así como contribuir al proceso de un envejecimiento saludable”, ha subrayado en su intervención. Contenido Las distintas ponencias han corrido a cargo de Fernando Fariñas, inmunólogo y director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Málaga, que ha centrado su exposición en la vacunación del paciente adulto. Leticia romero, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Universitario Poniente, ha centrado su ponencia en el herpes Zoster. Por su parte, la coordinadora de Epidemiología del Distrito Poniente, Inmaculada García, ha profundizado en la vacunación en el paciente de riesgo. En su intervención, ha participado también Mónica Archilla, enfermera de Salud Pública y alumna de la cátedra de vacunología de la Universidad de Málaga. Por último, la enfermera de Salud Pública Vanesa Fernández ha recogido el relevo para dar por concluidas las jornadas con una conferencia titulada ‘Del reto a la oportunidad. Instrucción del SAS en vacunación del adulto’. La vacunación supone una actuación sanitaria beneficiosa para la persona que la recibe. Reduce las posibilidades de enfermar y de desarrollar enfermedad grave. También lo es para la sociedad en su conjunto. La población de riesgo es especialmente vulnerable y su seguimiento por parte del Servicio Andaluz de Salud es vital. Las necesidades de vacunación del adulto varían en función de la edad, de los antecedentes personales, del estado vacunal en la infancia, de su profesión, estilo de vida o de los viajes que realiza. Especialmente sensibles son los pacientes con inmunodepresión, condiciones crónicas de salud o ancianos, que son considerados pacientes de riesgo.

