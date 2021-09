Capital Almería acoge el XXVII Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano jueves 30 de septiembre de 2021 , 18:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco agradece a la organización la elección de celebrarlo en Almería y se refiere a la movilidad como “el reto más importante del urbanismo actual”



El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería ha acogido esta mañana la presentación del XXVII Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano organizado por la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC). Una cita que desde hoy y reúne en el Palacio de Congresos y Exposiciones de El Toyo a más de 300 técnicos y especialistas.



Acompañado de Miguel Ruiz, presidente de ATUC Movilidad Sostenible y Francisco Iglesias, consejero delegado de Alsa; y Valeriano Díaz, director zonal de Alsa Mediterráneo; así como de los concejales Juanjo Alonso y María del Mar García Lorca, el alcalde ha agradecido a ATUC por convertir a la ciudad, con la celebración de este congreso nacional, “en la capital española del Transporte Urbano y Metropolitano”. Asimismo, el primer edil se ha mostrado convencido de que “la movilidad urbana debe ser un elemento clave en las políticas urbanas”, por lo que se ha congratulado de acoger este evento “para seguir creciendo en la consecución de algo básico para las ciudades actuales: unas redes de transporte capaces de incorporar las más avanzadas tecnologías en favor de una movilidad más segura, eficiente y sostenible”.



En este sentido, Fernández-Pacheco se ha referido a la movilidad como “el reto más importante del urbanismo actual”. “Es necesario que los Ayuntamiento y las empresas de transporte tengan una permanente sintonía que permita avanzar hacia un modelo territorial y urbano de proximidad, gestionando la movilidad y los servicios de transporte de manera efectiva y, sobre todo, con respeto al medioambiente”.



Por último, el alcalde ha expresado su deseo de que este congreso, bajo el lema ‘El gran reinicio’, sirva para “volver a arrancar los motores tras el parón de la pandemia”, ya que “nos pone a todos en el punto de partida hacia un nuevo tiempo en el modo de entender y potenciar al máximo el concepto del transporte urbano” y ha agradecido que sea en Almería, “una ciudad acogedora, luminosa y preparada para acoger encuentros profesionales de primer nivel como éste”.



Por su parte, el presidente de ATUC, Miguel Ruiz, ha agradecido la “increíble” acogida de la ciudad y de todo el Equipo de Gobierno a este Congreso sobre transporte urbano, “un sector que mueve 50.000 empleos directos y otros 50.000 indirectos”. Asimismo, Ruiz ha adelantado que durante estos dos días tratarán todo lo que tiene que ver con la movilidad y los retos a los que se enfrentan después de un año y medio tan duro de pandemia, en el que “el sector del transporte ha sufrido mucho”.



Precisamente, una de las temáticas del congreso será los desafíos del transporte en la era post-covid. “Hemos salido adelante, pero ahora nos toca poner en marcha muchas acciones con las que podamos reconstituir la prestación del servicio del transporte público y volver a tener el mismo número de usuarios que antes del COVID-19”, ha apuntado.



Tanto el alcalde como el presidente de ATUC han hecho referencia al impacto positivo de este congreso para el turismo de la ciudad, ya que son 300 personas las que desde hoy llenan los hoteles y disfrutarán durante todo el fin de semana de Almería.





Asamblea y ponencia

Durante la tarde de este jueves, tendrá lugar la asamblea anual, en la que tratarán asuntos internos y ya este viernes será cuando tenga lugar el congreso bajo el título ‘El Gran Reinicio’, con mesas redondas y ponencias en las que participarán representantes de varios operadores de transporte publico de España. Entre ellos Álvaro Fernández, gerente de Autobuses Urbanos de Valladolid, María José Ajuriaguerra, gerente de Transportes Urbanos de Vitoria, Pere Calvet, director general de Ferroc. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

