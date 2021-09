Capital Almería se tiñe de verde contra el desperdicio alimentario jueves 30 de septiembre de 2021 , 18:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento se sumó a esta iniciativa de ámbito nacional para sensibilizar a todos sobre la importancia de aprovechar los alimentos y evitar que se acaben convirtiendo en residuos



La ciudad de Almería se volvió a teñir de color este miércoles para visibilizar el Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, una iniciativa de ámbito nacional impulsada por las empresas de la industria y la distribución alimentaria, y coordinada por la Asociación de Empresas del Gran Consumo, destinada a sensibilizar a todos los agentes económicos y sociales de la importancia de aprovechar los alimentos y evitar que se acaben desperdiciando y se conviertan en residuos.



De este modo, el Ayuntamiento de Almería iluminó anoche algunos de los edificios y fuentes más emblemáticas de la ciudad como son el Teatrao Apolo, la de los 103 Pueblos, la calle Santiago, la del Parque de las Familias y la de la plaza Virgen del Mar.

Viernes y sábado

Mañana viernes, 1 de octubre, se volverán a encender de color verde las fuentes de la ciudad para visibilizar el mes de la Artritis y la Espondiloartritis y homenajear a las personas que padecen estas enfermedades, unas patologías aún desconocidas por la mayor parte de la población.



También el sábado se encenderán de verde, esta vez por el Día Mundial del Ostomizado, con dos objetivos principales: por un lado, contribuir a integrar a todos los afectados por esta operación y, por otro, sensibilizar a la sociedad de las barreras que tienen que superar a diario. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.