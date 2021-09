Capital Los Refugios de Almería, distinguidos por Tripadvisor con el Travellers’ Choice jueves 30 de septiembre de 2021 , 18:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, valora el reconocimiento “a una de las joyas museísticas” de la ciudad



Los Refugios de la Guerra Civil de Almería continúan recibiendo reconocimientos y han sido distinguidos con el certificado Travellers’ Choice. El espacio museístico ha logrado este premio por séptimo año, lo que pone de manifiesto el valor de uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad que a lo largo de sus cuatro kilómetros de longitud guarda un importante patrimonio.



Esta distinción se otorga a aquellos espacios que tienen opiniones positivas por parte de los visitantes de forma continuada. Para conseguirla, es necesario que la puntuación general de Tripadvisor sea de al menos cuatro burbujas sobre un máximo de cinco. Además, se requiere un número mínimo de valoraciones durante el año en que se analizan los datos y formar parte de la web de viajes.



El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha puesto en valor el reconocimiento “a una de las joyas museísticas de la ciudad de Almería que ya es una referencia para las miles de personas que nos visitan”. Asimismo, ha destacado “el enorme interés que despiertan Los Refugios entre turistas y almerienses por su estado de conservación”.



Cabe destacar que el certificado Travellers’ Choice solo lo consiguen en torno al 10 por ciento de los espacios que optan y en ese reducido grupo se encuentran Los Refugios. Por otra parte, es uno de los atractivos turísticos de la capital más demandados por los visitantes. De hecho, en las tres jornadas que se han organizado con motivo del Día Mundial del Turismo ha recibido 250 visitas y las reservas se han agotados con varios días de antelación.



Construidos a nueve metros de profundidad, Los Refugios tienen capacidad para albergar a más de 34.000 personas y se realizaron para proteger a la población de los bombardeos que tuvieron lugar en Almería durante la Guerra Civil. Forman parte de la selecta lista de los más grandes de Europa que pueden ser contemplados por el público.



Las entradas para participar en las visitas guiadas se pueden adquirir en https://www.almeriaculturaentradas.es/ o en la propia taquilla de Los Refugios. En cualquier caso, se recomienda hacerlo con suficiente antelación por la alta demanda. El horario es de martes a sábado, de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas; y domingo, de 10.30 a 13.30 horas.





Tripadvisor

Tripadvisor es una plataforma digital que recoge multitud de opiniones del sector turístico. Supera los 460 millones de usuarios únicos al mes y se encuentran reseñas de unos siete millones de espacios (alojamientos, restaurantes, museos…), por lo que se ha convertido en una herramienta muy influyente para elegir destinos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.