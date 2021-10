Deportes Almería acoge la I edición de ‘Diamonds Boxing’ jueves 28 de octubre de 2021 , 17:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La velada de boxeo tendrá lugar el próximo sábado en el Hotel Barceló Cabo de Gata (El Toyo) y contará con diez combates



La capital almeriense vivirá una noche única de boxeo gracias al apoyo institucional de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería, a través del Patronato Municipal de Deportes, a dos clubes almerienses. Desde las 19.00 horas del próximo sábado, 30 de octubre, el Hotel Barceló de Cabo de Gata acoge la primera edición de ‘Diamonds Boxing’, una velada de boxeo abierta para cualquier aficionado a un deporte que se encuentra en pleno auge del panorama nacional.



Los clubes organizadores del evento, ‘Almería Boxing’ y ‘Lola Boxing’ han apostado por el regreso de la gran fiesta del boxeo a la provincia a través de un gran espectáculo acompañado de grandes equipos de sonido y luces, que será complementado por un programa de actuaciones en directo.



El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, ha resaltado que “en Almería estamos trabajando desde la base para recuperar el protagonismo que el boxeo tuvo en otros tiempos. En este camino quiero destacar la labor que realizan los clubes Almería Boxing y Lola Boxing, en colaboración con el PMD y la Diputación”. Juanjo Segura agrega que “desde las escuelas municipales con la disciplina Formas de Boxeo, sin contacto entre los alumnos, hasta los combates de boxeo amateur y profesional, el crecimiento de este deporte está siendo muy importante”.



Por su parte, el diputado de Deportes, José Antonio García, ha destacado la celebración de una velada “irrepetible” para los aficionados a este deporte en la provincia. “En Almería hay una tradición pugilística con mucho arraigo y en los últimos meses hemos percibido un crecimiento en el número de seguidores. Desde la Diputación Provincial apoyamos decididamente a los clubes de boxeo organizadores de un evento que traerá a grandes personalidades como Salvador Barón ‘El Rey Gitano’ o Alejandro Buendía. Vamos a seguir impulsando todos los deportes en la provincia de Almería”.



Los clubes organizadores del evento han mostrado su agradecimiento a las instituciones de la provincia en su apuesta por el boxeo. “Además invitamos a todos los almerienses que nunca hayan visto un combate en directo porque el espectáculo está garantizado. El próximo sábado 30 viviremos combates de primer nivel en la capital”.





Diamonds Boxing

El cabeza de cartel Salvador Barón ‘El Rey Gitano’ (Almería) regresa a la acción tras su victoria por KO el pasado mes de junio en Talavera de la Reina. Se enfrentará al experimentado púgil venezolano Dionis Martínez, a cuatro asaltos y en un peso de 62 kilos. La victoria del almeriense lo dejaría a las puertas del Campeonato de España de peso ligero.



Ya en la modalidad del Boxeo Olímpico podremos disfrutar de varias eliminatorias del Campeonato de Andalucía en los que podremos ver sobre el cuadrilátero a David Fernández Romera, Iván Fernández o Mohamed Vidal que disputará la final del Campeonato de Andalucía contra Alejandro Buendía.



