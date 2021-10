Sociedad Ampliar La farmacia online que entrega en 24 horas Escucha la noticia El auge de internet, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la irrupción del comercio electrónico han sido tres de los ingredientes que han logrado redefinir la actividad de una gran cantidad de negocios de sectores muy diversos. Entre ellos, el farmacéutico. El crecimiento del ecommerce ha crecido de manera paralela a las diferentes innovaciones en materia de logística. Asegurando entregas al usuario en máximo 24 horas e, incluso, la posibilidad de comprar online y recoger en la misma tienda. Este es el caso de Farmacia Ribera, la farmacia online que te permite recibir todos los productos que necesites en 24 horas. Servicio de entrega 24 horas y Click and Collect Uno de los motivos que ha permitido impulsar al éxito a Farmacia Ribera ha sido su capacidad para gestionar todos sus envíos en 24 / 48 horas. Además, ofrece a sus clientes Click And Collect. O, lo que es lo mismo, una nueva opción para poder comprar a través de su sitio web a sus clientes y recoger todos sus productos en tienda. En cualquier momento en el que el usuario necesite uno de sus productos, éste tiene que visitar su catálogo y disfrutar de una mayor comodidad y facilidad durante toda la gestión. El buen desarrollo llevado a cabo durante los últimos años ha permitido que todos sus datos puedan estar encriptados en su pasarela de pagos. Por lo que el usuario siempre puede tener la seguridad de que todos sus datos personales se encuentran protegidos. Una amplia diversidad de productos en la palma de nuestra mano Uno de los beneficios que se desprenden del auge de la digitalización es lo relacionado con la amplitud con la que podemos completar todos nuestros catálogos. En el caso de Farmacia Ribera, podremos acceder a una amplia variedad de categorías: productos de parafarmacia, cosmética, medicina natural o medicamentos. Todas las referencias están debidamente organizadas en su página web y permiten ofrecer al usuario la mejor experiencia posible. Además, en el caso de que no encuentres la categoría correspondiente, es tan sencillo como utilizar el buscador que se encuentra visible en su sitio web. El usuario tiene a golpe de clic todos los productos existentes en su catálogo. Cada medicamento cuenta con toda la información visible. Desde la descripción del producto hasta el principio activo. Pasando por aspectos tales como la composición, las indicaciones, los beneficios o la presentación. Replicando la misma experiencia que tendríamos en el canal físico, pero en el espacio online. Un equipo de farmacéuticos a nuestro servicio Uno de los grandes secretos que ha permitido posicionar a Farmacia Ribera como uno de los espacios líderes del sector es el equipo humano que se encuentra detrás del proyecto. Sus farmacéuticos proporcionan al usuario la máxima información y asesoramiento posible. Respondiendo a cada duda o cuestión que pueda surgir en cualquier momento durante todo el proceso de compra. Farmacia Ribera ha logrado consolidarse como uno de los espacios referencia del sector farmacéutico. Su clara orientación hacia el cliente, la experiencia que ofrece al usuario y su equipo de expertos, tres de los ingredientes que han permitido exprimir sus posibilidades. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)