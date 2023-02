Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía ASHAL hace entrega a La Mala de los tres Soles del X Festival de Platos de Película miércoles 15 de febrero de 2023 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El público con su voto ha dado el Oro a la croquetería, la Plata, a la tortillería y el Bronce a la tapería El Grupo La Mala ha recibido esta mañana los tres Soles del X Festival de Platos de Película, en un acto llevado a cabo en la sede de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) en el que han participado su presidente, Pedro Sánchez-Fortún, junto al concejal de Promoción de la Ciudad en el Ayuntamiento de la capital, Jesús Luque y la diputada provincial de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz. Los premios le han sido concedidos gracias a los votos emitidos a través de facebook por el público que ha participado en esta edición. En concreto, el Sol de Oro ha recaído en la croquetería; la Plata, en la tortillería y el Bronce, en la tapería. Además de estos reconocimientos, los establecimientos han recibido un cheque regalo en productos de La Gergaleña por valor de 200 euros. El presidente de ASHAL ha puesto en valor el trabajo realizado por este grupo hostelero para difundir y promocionar el Festival de Platos de Película con el que el sector hace su particular homenaje al Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) que organiza la Diputación. “El cine y las tapas son dos elementos que maridan bien y que ponen a esta provincia como referente”, ha señalado. Por otro lado, hoy se ha conocido también que la asociación hostelera ha colaborado con 200 euros en la campaña Restaurantes Contra El Hambre organizada por Hostelería España y Acción Contra El Hambre que coincide en fechas con la celebración de este festival. La X edición de esta actividad, en la que han participado 45 establecimientos, -tres ubicados en Aguadulce y Huércal de Almería-, arrancó el pasado 17 de noviembre y concluyó el 4 de diciembre. Este año han colaborado son su patrocinio el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, La Obra Social La Caixa, Ecovery, Almerigás, Grupo Caparrós- La Gergaleña, Makro y Cruzcampo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas ASHAL reclama controlar los asentamientos de autocaravanas 100.000 personas participaron en las actividades de Navidad en Almería

