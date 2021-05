Capital Almería actualización al IPC el precio de la ORA jueves 27 de mayo de 2021 , 17:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Pleno aprueba también inicialmente la modificación del Reglamento de la Escuela de Policía Local en relación al número máximo en la admisión de alumnos



En el transcurso de la sesión plenaria de hoy se ha aprobado, inicialmente, la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales, así como la modificación del Reglamento de la Escuela de Policía Local de Almería. Este punto se ha aprobado por mayoría con el voto favorable del Grupo Municipal Popular, el concejal no adscrito y Podemos y la abstención de Grupo Municipal Socialista, Ciudadanos y Vox.



La aprobación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por estacionamiento de vehículos se justifica en razones de interés general por responder a una necesidad impuesta en virtud de una disposición legal. De esta forma, el Ayuntamiento de Almería viene a dar cumplimiento a la ley 9/2017 de 9 de noviembre de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento interno las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (LCSP-2017), que han introducido novedades en la precisión de la naturaleza de la contraprestación que pagan los usuarios por la utilización de la obra o por la prestación del servicio a los concesionarios de obras y de servicios.



En consecuencia, la ordenanza reguladora viene a sustituir a la ordenanza Fiscal nº 25 reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales. Asimismo, en esta ordenanza se aplica la variación producida por el Índice de Precios al Consumo (IPC) en las tarifas actualmente reguladas en la ordenanza Fiscal nº 25 reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales, dando cumplimiento al acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 4 de mayo de 2020.



Según ha explicado la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, el acuerdo de revisión de las tarifas, en base al IPC, es una obligación recogida en las cláusulas del contrato que mantiene el Ayuntamiento con la empresa adjudicataria de estos servicios, la mercantil Dornier.





Reglamento Escuela Policía Local

En la sesión plenaria celebrada en el día de hoy se ha aprobado inicialmente, por unanimidad, la modificación del Reglamento de la Escuela de Policía Local de Almería, que afecta en concreto a su artículo 36, que actualmente establece en un número de treinta y cinco el máximo de alumnos que podrán ser admitidos a cualquiera de los cursos.



Con esta modificación, previamente también objeto de consulta pública y que ahora tras su aprobación inicial se somete al plazo de alegaciones, el Reglamento vendrá a incluir que el número máximo de alumnos que serán admitidos se determinará por la Dirección, atendiendo a cada acción formativa concreta, teniendo en consideración factores como la calidad pedagógica, las condiciones del aula, y en atención a la modalidad presencial o e-learning de la formación.

