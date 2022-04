Almería Ampliar Almería atiende más asuntos de violencia machista que ninguna provincia sábado 30 de abril de 2022 , 20:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Del total de víctimas que han denunciado por violencia de género en el conjunto de Andalucía, el 75% corresponde a españolas y el 25% a extranjeras. En los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Andalucía se han recibido en el año 2021 un total de 33.956 denuncias (8% más que el año anterior), de las cuales el 72% procede de atestado policial con denuncia de la víctima. Así consta en la Memoria del TSJA de 2021 hecha pública el pasado miércoles, según la cual, del total de víctimas por violencia de género, el 75% corresponde a españolas y el 25% a extranjeras. En la provincia de Almería se han recibido 3.300 denuncias, de las que en el 3% de los casos la víctima se acoge a la dispensa a la obligación de declarar como testigo. Se han adoptado 842 órdenes de protección que supone el 99% de las incoadas y se han dictado 42 sentencias penales condenatorias (el 74% del total de las sentencias) Del total de víctimas que han denunciado por violencia de género en el conjunto de Andalucía, el 75% corresponde a españolas y el 25% a extranjeras En el Juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer de Almería, se han manejado prácticamente los mismos casos resueltos que registrados, seguida de Córdoba y Málaga. En el total del año, solo ha habido un caso más resuelto que registrado -4.254 frente a 4.253- y se han reducido en torno a un 4% los casos pendientes (743 al principio de 2021 y 714 al final). En ese sentido, apuntan desde el Poder Judicial que el Juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer de Almería debería “extender su jurisdicción al partido judicial de Roquetas de Mar”, con lo que habría una “mejora cualitativa de la atención a la víctima y de los medios con los que se cuenta”. Juzgados de Menores: Almería a la cabeza de asuntos ingresados por órgano Asimismo, la provincia de Almería cuenta con 17 Juzgados de Menores, que han ingresado en 2021 un total de 5.904 asuntos penales (11% más que el año anterior) y resuelto 6.323 asuntos (15% más). Almería está a la cabeza de asuntos ingresados por órgano, pues su único destacamento cuenta con una media 768 ingresos, seguida de lejos por Melilla con 647. La cantidad de asuntos penales pendientes a final de año es de 3.091 (15% menos que el año anterior). Se han dictado 3.749 sentencias penales (el 77% de ellas previa conformidad del acusado) y 2.432 autos finales. Se han enjuiciado 4.727 menores, los cuales tienen en su mayoría entre 16 y 17 años, en concreto el 69%. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

