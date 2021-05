Almería bate su récord don 8.149 dosis de vacunas en un día

viernes 28 de mayo de 2021

El delegado territorial de Salud y Familias de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha valorado este viernes el "récord" de vacunas administradas en una jornada en la provincia con las 8.149 dosis inoculadas durante la jornada de este jueves de las diferentes soluciones creadas por los laboratorios, sentido en el que ha recordado que todas ellas "son seguras".



"Nuestra intención es que la gente se sienta segura", ha dicho el delegado ante el avance en el proceso de vacunación que esta semana se retomó en la aplicación de una segunda dosis a los profesionales esenciales que fueron vacunados con AstraZeneca.



Según los datos de la Junta, hasta el momento se han suministrado 353.943 dosis de vacunas, de las que 244.762 son de la farmacéutica Pfizer, 31.597 de Moderna, 72.778 de AstraZeneca y 4.806 de Janssen, de la que no se han puesto nuevas dosis en la última jornada.



Belmonte también ha apreciado la incidencia "a la baja" de los últimos días ante los casos registrados, con 44 positivos notificados en las últimas 24 horas que elevan a 54.694 el total acumulado y dos jornadas sin nuevos fallecidos, lo que "es muy importante".



Así, con 52,853 personas ya curadas en la provincia de Almería, el número de casos activos vuelve a bajar y se sitúa ya en los 1.012 casos. Del mismo modo, la incidencia de número de casos por cada 100.000 habitantes vuelve a ser la más baja de Andalucía, con 76 positivos por cada 100.000 casos.



En cuanto al nivel de las hospitalizaciones, la presión continua bajando en los centros hospitalarios, donde hay 41 personas hospitalizadas con covid-19 de las que únicamente 14 se encuentran en la UCI. No obstante, los perfiles se corresponden con gente de entre 40 y 50 años, principalmente, que en su mayoría no han recibido ninguna dosis de la vacuna.