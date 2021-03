Salud vacuna a 3.400 menores de 65 años en las últimas 48 horas en Almería

martes 30 de marzo de 2021 , 18:10h

El delegado territorial de Salud y Familias ha visitado esta tarde el punto de vacunación masiva de la capital ubicado en el Palacio de los Juegos Mediterrános, donde ha afirmado que durante todos los días de esta Semana Santa se vacunará en Almería porque tal y como ha explicado “vacunando es la única forma de poder hacer frente al virus”.

Acompañado por el equipo directivo del Distrito Sanitario Almería, Belmonte Mena ha detallado que en apenas 48 horas “se han administrado 3.400 dosis de vacuna AstraZeneca a menores de 65 años”. El delegado ha afirmado que “se ha empezado vacunando a los nacidos en 1956 y de ahí se sigue de forma descendente”. Además ha querido poner en valor “el extraordinario trabajo de todos los profesionales de la sanidad en Almería que transcurrido más de un año del inicio de la pandemia siguen batallando contra el Covid-19”.

A lo largo de esta última jornada se ha querido hacer una citación masiva para comprobar la capacidad de vacunación que puede realizarse en la provincia en puntos como éste puesto en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Almería. Belmonte ha anunciado que durante los próximos días está previsto mantener este ritmo de vacunación y a modo de ejemplo ha explicado que el próximo sábado se han citado a 1.900 personas en el Pabellón de Huércal Overa.

Por otro lado, el delegado territorial ha recordado los números de teléfonos activados por los Distritos Sanitarios de Almería dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para resolver dudas de las personas mayores de 80 que aún no hayan sido llamados a vacunar.

Con estas líneas se busca dar respuesta a la inquietud y posibles dudas de este colectivo de mayores. En el caso no haber sido citados por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita… desde estos teléfonos se les asigna una en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación.

Los teléfonos son:

- Distrito Sanitario Almería: 649 716537

- Distrito Sanitario Poniente : 950 022522

- Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería: 662 976613