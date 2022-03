Capital Almería busca cartel para la Feria 2022 viernes 25 de marzo de 2022 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria y bases del Concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Almería 2022. El tema será de libre elección, inspirado en motivos almerienses que identifiquen a la ciudad de Almería y que anuncien de manera clara y precisa las Fiestas, incluyendo rotulado el texto “Feria y Fiestas de Almería en Honor de su Patrona La Virgen del Mar Almería 2022”. Las bases establecen un único premio de 3.000 euros, pasando el cartel que obtenga dicho premio a ser propiedad municipal con todos los derechos de libre utilización, reproducción y difusión. El plazo máximo de presentación de los trabajos a concurso será de veinte días naturales, contados desde el día siguiente ala publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), realizada a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Podrán presentarse al Concurso tanto las personas físicas como las jurídicas, siempre que estas últimas tengan un objeto social que comprenda la creación y diseño gráfico de productos y marcas. Los trabajos se presentarán bajo lema y acompañados de sobre cerrado, que únicamente será abierto en el supuesto de que la obra haya sido seleccionada por el Jurado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

