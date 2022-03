Capital Adjudicada la reforma de las torres de salvamento de las playas viernes 25 de marzo de 2022 , 16:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado el contrato menor de servicios para la redacción del proyecto de obras de reparación de los edificios de salvamento y socorrismo de las playas de Cabo de Gata, Retamar y Nueva Almería, a la empresa ‘Estudio de Ingeniería Fomintax, S.L.P.’ por un importe total de 5.663,38 euros y un plazo de ejecución de un mes. Esta actuación se enmarca en los planes municipales para la mejora de los cinco edificios de salvamento existentes en las playas de la capital. El equipo técnico redactor, a través de este contrato, se encargará de analizar el estado actual de los edificios y propondrá los trabajos necesarios que garanticen las concidiones de uso y seguridad de estos elementos empleados en labores de vigilancia por los servicios de salvamento y socorrismo que se prestan en las playas, que con el paso del tiempo y el ambiente marino se ven afectados, posibilitando la prolongación de su vida útil. Recordar también que se encuentra en periodo de licitación el suministro y montaje de dos edificios de salvamento nuevos para las Playas de Costacabana y El Toyo que se financian con la subvención otorgada, en diciembre de 2021, por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, por importe de 498.815,99 euros, para acometer distintas actuaciones de recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz que gestiona el Área de Promoción de la Ciudad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

