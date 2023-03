Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Almería caminará por su historia con cuatro rutas de la Red de Senderos lunes 20 de marzo de 2023 , 16:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha presentado junto al Club Montañismo Cóndor, los nuevos trayectos con valor histórico y cultural El Patronato Municipal de Deportes lleva confeccionando desde 2014 un ambicioso proyecto que da vida a la ‘Red de Rutas y Senderos del Municipio de Almería’, una guía actualizada con la información básica para unos recorridos actualizados y a disposición de los almerienses. De este modo, el senderismo, que mezcla la oportunidad de hacer deporte con conocer los parajes naturales y espacios verdes, ha adquirido también un gran valor añadido, visualizar el patrimonio cultural e histórico de Almería. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha presentado esta mañana junto a Manuel González, del Club Montañismo Cóndor, las cuatro rutas patrimoniales que se incluyen en la red. Juanjo Segura ha manifestado que “desde el PMD, que perseguimos el objetivo de promover la práctica deportiva, continuamos trabajando en nuevas y atractivas rutas”. Bajo el nombre ‘Almería camina por su historia’ se han agregado cuatro trayectos “en los que se inciden en el contenido histórico y cultural”. Las rutas presentadas son ‘Ruta Casco Histórico – Cerro San Cristóbal – Murallas de Jayrán – Canteras Califales’ con unos 8,3 kilómetros. La ‘Ruta Parque Nicolás Salmerón – Camino Viejo’ con 5,9 km, la ‘Ruta La Iglesia de Las Salinas – La Testa’ de 11,4 km y la ‘Ruta Circular por el Salto del Gallo’ con unos 9,6 kilómetros. El concejal de Deportes ha añadido que “buscamos que sea un revulsivo y se visibilice el patrimonio cultural e histórico de Almería. Algo que no sería posible, además, sin la colaboración, de Antonio J. Casimiro, Ginés Valera y David Beltrán”. Por ello, actualmente se tienen 24 rutas y senderos dentro de la red donde todo el que lo desee puede recorrer más de 210 kilómetros por estos espacios de Almería. Juanjo Segura ha explicado que “también se hace hincapié en el respeto al medio ambiente y al entorno urbano, desde el PMD y el Grupo Cóndor incidimos en que es vital el cuidado con las zonas y pedimos a la población que, quien desee hacer estas rutas patrimoniales, así como el resto de la Red de Senderos, debe pasar y no dejar rastro de haber circulado por la zona”. Por su parte, Manuel González, del Club Montañismo Cóndor, ha expresado su agradecimiento “al Ayuntamiento, a través del Patronato Municipal de Deportes, sin los que esto no sería posible” y, ha indicado que “hace unos años, cuando hablábamos de los senderos era a nivel deportivo, ahora se ha transformado uniendo el deporte, ocio, turismo y el patrimonio cultural e histórico”. A través de la página del PMD, www.almeriaciudad.es/pmd/rutas-y-senderos/ se puede ver el número y la denominación del sendero. En su interior se distinguirá, entre otras, como ha reflejado González “en un texto que detalla el recorrido, la ficha técnica, mapas, fotografías que ilustran los parajes, folleto en formato pdf para la información detallada y, además, un documento GPX para GPS y documentos KMZ para Google Earth”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

