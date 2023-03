Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Paco Barrilado ya tiene una Estrella en la Casa del Cine lunes 20 de marzo de 2023 , 16:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fue pionero en la profesión de ‘Especialista’ en Almería y ha trabajado en multitud de películas, como ha destacado la alcaldesa, María del Mar Vázquez La historia emocional del cine en Almería se ha construido con las experiencias de muchos almerienses que han contribuido para que los rodajes sigan llegando hasta la provincia. Una de ellas es Paco Barrilado, que cimentó la figura del especialista de cine en Almería para que no tuvieran que contratarse en Madrid y facilitar estos profesionales a las producciones. Un trabajo como actor de las escenas de acción que se ve reflejado en multitud de películas, sobre todo westerns, y que hoy ha tenido el reconocimiento del Ayuntamiento de Almería con el descubrimiento de su Estrella en la Calle dedicada a los profesiones almerienses en la Casa del Cine. Si el primero fue el localizador Diego Fernández, ahora ha sido Paco Barrilado, que con su labor a puesto en valor una profesión de riesgo que requiere talento y arrojo a partes iguales. María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería, ha recordado que “el cine en Almería ha sido posible también gracias a los profesionales de esta provincia que primero enseñaron los paisajes a los localizadores que buscaban lugares diferentes para los rodajes y que luego han trabajado en múltiples producciones. Uno de ellos es Paco Barrilado. Hoy Almería le responde con cariño a toda su dedicación profesional por y para el cine y su desarrollo en nuestra tierra, con esta segunda Estrella de la Casa del Cine”. Al homenaje también ha asistido el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, y el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Vélez. El vicepresidente de Diputación ha destacado el importante papel que juega el cine en la provincia de Almería: "desde hace décadas, esta tierra ha crecido porque ha sido cumbre del cine español. Las instituciones tenemos que ser partícipes de la puesta en valor de uno de los principales sectores económicos y culturales que tiene la provincia. Desde la Diputación, mostramos nuestro agradecimiento a personas como Barrilado que tanto han aportado al cine y que han sido ejemplo para muchas personas jóvenes que se han iniciado en este maravilloso mundo". Por su parte, José Vélez ha valorado que “sin el trabajo de profesionales de la provincia como Paco Barrilado, que han trabajado de manera incansable para visualizar las bondades de Almería a las productoras y han participado en muchas de ellas, hubiera sido imposible la expansión de los rodajes en Almería. Tener una Estrella es un reconocimiento a toda una carrera y la de Paco Barrilado es brillante”. El homenajeado ha reivindicado la vinculación de Almería con el cine. “La ciudad y provincia es conocida por el cine, cuando viene un turista quiere visitar el poblado Mini Hollywood. Es esta provincia la que tiene una historia, un presente y mucho futuro relacionado con el cine. No lo es Málaga, ni Huelva. Almería sí es tierra de cine”. Paco Barrilado ha salpicado su intervención de anécdotas y recuerdos del cine. “Los especialistas venían desde fuera y yo formé un equipo que aprendimos la profesión y empezamos a rodar. A veces lo hacíamos a las 4 ó 5 de la mañana, jugándonos la vida, rodeados de grandes actores y actrices como Claudia Cardinale”, recuerda Paco, quien ha añorado “la construcción de un estudio y mejores infraestructuras para la llegada de más producciones. Historia viva del cine en Almería Paco Barrilado empezó en el mundo del cine de forma casual, como figurante, dando el paso en varias ocasiones a ser el actor de escenas de acción en innumerables películas rodadas en Almería, formándose con el especialista Luis Sánchez del Río “El Mortales”. Suyas son muchas de las escenas más intrépidas de numerosos spaguetti western, alguno de ellos dirigidos por los destacados Sergio Leone o Enzo Castellari. Su buen hacer le hará hasta tener diálogos dentro de las películas. Años más tarde también trabajó con George Lucas en la serie Las Aventuras del Joven Indiana Jones. Después se convertiría en promotor de espectáculos y en los 80 crea con Antonio Ruiz Escaño los famosos espectáculos westerns del Mini Hollywood. Ha sido en los últimos años cuando se ha decidido a dirigir sus propias creaciones: La primera fue ‘Un sueño de película’, un cortometraje western estrenado en 2011. Y ‘Narcos’ fue su segunda obra, estrenada en 2018 en el Teatro Apolo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.