Almería Ampliar Almería celebra el Día de los Humedales en Las Albuferas de Adra y Punta-Entinas Sabinar domingo 04 de febrero de 2024 , 17:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta organiza visitas interpretadas y charlas que ensalzan la importancia de los humedales para el bienestar humano La Delegación territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha conmemorado el Día Mundial de los Humedales destacando la importancia de las zonas naturales para el bienestar humano. Así, inspirada por el lema “Vida entrelazada, los humedales y las personas”, han programado en Almería una serie de actividades para conmomorar esta efeméride. En el Instituto de Enseñanza Secundaria “Francisco Montoya”, de Las Norias de Daza (El Ejido), se ha impartido una charla divulgativa sobre los humedales andaluces y su destacada función como garantes de la biodiversidad. Además, en dos espacios protegidos de nuestra provincia cuyos humedales forman parte de la Lista de Ramsar, la Reserva Natural de las Albuferas de Adra y el Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar, también se están desarrollando actividades de divulgación y sensibilización. La Reserva Natural de las Albuferas de Adra ha celebrado una jornada de anillamiento de aves por parte del grupo Rhodopechys, que gestiona la Estación de Anillamiento Lorenzo García (EALG), incluida en el Programa para el Seguimiento de Especies Residentes, Invernantes y Migradoras (RIM) de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Durante la actividad, en la que ha participado la asociación cultural Athenaa de El Ejido, se ha realizado un recorrido didáctico por el entorno poniendo de manifiesto la relevancia de los valores de los humedales. El delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Almería, Manuel de la Torre, ha destacado el trabajo de sensibilización dirigido a los jóvenes “sobre la importancia de conservar estos enclaves naturales, que son paraísos de biodiversidad” y ha agradecido al grupo Rhodopechys “su labor constante e incansable, año tras año, para incrementar el conocimiento científico sobre las aves, la situación de las poblaciones de las distintas especies, contribuyendo así a su conservación, y siempre dispuestos a hacer partícipe a la sociedad en su trabajo”. De la Torre ha dado también las gracias al personal de la Delegación que ha participado en la jornada “para concienciarnos sobre la necesidad de preservar los ecosistemas de nuestros humedales”. De la Torre ha recordado que Andalucía cuenta con 25 zonas húmedas incluidas en la Lista de Humedales de Importancia Internacional Ramsar, y que estas zonas andaluzas “cumplen funciones ecológicas trascendentes, sirven de hábitat a una gran variedad de especies (muchas amenazadas) de microorganismos, flora y fauna. Son espacios fundamentales para la conservación de la biodiversidad de aves y organismos acuáticos”. El responsable autonómico de Sostenibilidad ha informado de que durante el mes de febrero la Delegación Territorial tiene planificadas varias visitas interpretadas al Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, para la divulgación y concienciación sobre la importancia de los humedales. Las visitas se desarrollarán con alumnos de educación secundaria del CDP Al-Bayyana, de Roquetas de Mar, y de educación primaria del CEIP Mar Mediterráno, de Almería. “Durante las mismas se hará hincapié en la relación de los humedales con la actividad humana”.

Día Mundial de los Humedales El Día Mundial de los Humedales se celebra el día 2 de febrero para conmemorar la firma, en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, del Tratado de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, que entró en vigor en 1975. Es el único convenio internacional en materia de medio ambiente que se centra en un ecosistema específico, los humedales y, aunque en origen su principal objetivo estaba orientado a la conservación y uso racional con relación a las aves acuáticas, actualmente busca el reconocimiento de la importancia de estos ecosistemas como fundamentales en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad, a través de la acción nacional y mediante la cooperación internacional. España ratificó el Convenio de Ramsar en 1982. En la actualidad la Convención cuenta con 172 Partes Contratantes. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Así es como el Ayuntamiento de El Ejido enseña a los niños a cuidar los humedales Verdes-Equo señala las Salinas de Cabo de Gata en el Día de los Humedales