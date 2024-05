Capital Almería celebrará el Día Internacional de las Familias La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, anima a todos los almerienses a acudir y participar en la mañana de convivencia que se desarrollará en el Parque de las Familias de 10.30 a 13.30 horas miércoles 08 de mayo de 2024 , 19:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año. Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para aumentar la conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la sociedad y promover la unidad familiar y su bienestar. El Ayuntamiento de Almería, a través de su Área de Familia, Inclusión e Igualdad, se sumará un año más a la conmemoración de la efeméride este próximo domingo, 12 de mayo, con una programación lúdica para disfrute tanto de adultos como de menores y también con mensaje de concienciación sobre la conciliación y la corresponsabilidad con el lema ‘Bienestar familiar y laboral, todo es empezar’. Será de 10.30 a 13.30 horas en el Parque de las Familias, tal y como ha presentado esta mañana la concejala delegada del Área, Paola Laynez. “La familia es el núcleo fundamental de nuestra sociedad. Es el espacio donde aprendemos los valores que nos moldean, donde encontramos amor incondicional y donde encontramos el apoyo necesario para enfrentar los desafíos de la vida. Hoy en día el concepto de familia se ha actualizado, y presenta una diversidad enriquecedora”, ha dicho Laynez. En todo tipo de familias, sea cual sea su composición, hay un elemento que no varía, que es la necesidad de que exista una conciliación y corresponsabilidad real. De ahí surge el proyecto ‘ConciliAlmería’ del Ayuntamiento de Almería, a través del convenio suscrito en el marco del Plan Corresponsables entre la Consejería de Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería, entre los meses de diciembre de 2023 y septiembre de 2024. “La jornada del próximo domingo se enmarca en este proyecto y, a través de los juegos, queremos concienciar sobre conciliación y corresponsabilidad, a la vez que poner en valor el papel de las familias en el desarrollo de la sociedad. Esperamos la presencia de más de 500 personas, niñas y niños, junto a sus madres y padres, y demás familiares, que disfrutarán de todo lo que hemos preparado para vivir una mañana de convivencia”, ha afirmado la edil municipal. Entre las actividades previstas se incluye pista de Kars a pedales, gymkana familiar, cama elástica, zona de juegos gigantes, zona de juegos grupales entre familias, ludoteca para bebés, animación musical, tres talleres, partidas simultaneas de ajedrez, pasacalles de ‘La Bella y Bestia’ o exhibición de cubos de Rubik. Además, en el parque se instalarán de carteles con mensajes alusivos al día de celebración “Con el proyecto ‘ConciliAlmería’ queremos visualizar la necesidad de poner en marcha medidas para colaborar en la organización de la vida familiar de las personas trabajadoras, y de la corresponsabilidad, abogando por el reparto de las tareas entre las diversas partes implicadas en las labores de cuidado en el entorno familiar”, ha recordado Paola Laynez. Este proyecto se está desarrollando con gran éxito, a través de diferentes líneas de actuación: cuatro escuelas de conciliación, un servicio de orientación e información en materia de conciliación y corresponsabilidad y una campaña de sensibilización y difusión en materia de conciliación y corresponsabilidad. “Este amplio proyecto forma parte del IV Plan Municipal de Igualdad 2021-2025 del Ayuntamiento de Almería”, ha apuntado la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad. “Quiero terminar volviendo al inicio de mis palabras. La familia es básica en la sociedad actual, pero para poder convivir en igualdad es necesario que funcione con corresponsabilidad y conciliación. Solo me queda animar a todas las familias almerienses a participar en esta actividad lúdica, y a la vez, de concienciación, que celebraremos el próximo domingo, 12 de mayo, con motivo del Día Mundial de las Familias”, ha concluido Laynez. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

