Almería Centro dice que el cierre del comercio no tiene fundamento científico

lunes 01 de febrero de 2021 , 12:23h

El pequeño comercio tacha la clausura obligada de los comercios de menos de 300 metros cuadrados injustificada y anuncia acciones reivindicativas











La situación es cada vez más inviable para los pequeños comercios. El nuevo cierre obligado lleva a la indignación de los comerciantes que se ven agraviados por la ausencia de medidas para su supervivencia, esto motiva a la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto de Almería - Almería Centro a remitir un escrito al alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, para que actúe dentro de sus competencias y medie con la Junta de Andalucía para la modificación de algunas restricciones que el colectivo considera injustificadas.

Almería Centro mantiene que, desde el primer estado de alarma, los comercios pequeños han sufrido pérdidas irreparables además del gasto acarreado por la inversión en medidas higiénico-sanitarias para que los negocios puedan continuar adaptándose al contexto generado por la COVID-19. Asimismo denuncia la falta de ayudas ya no a través de subvenciones, sino de la exención del pago de impuestos dado el cierre de los locales, además del ‘acoso’ de las inspecciones de trabajo, Agencia Tributaria y Comercio en el peor momento de sus vidas.

a asociación, conscientes de la urgencia de frenar la crisis sanitaria, cree necesaria medidas proporcionales a cada sector económico sabiendo diferenciar su actividad y riesgo que conlleva ante la pandemia.

Por ello solicita en primer lugar hacer una distinción entre los pequeños comercios y grandes comercios, distinción que ya existe en la normativa andaluza para la aplicación de determinadas medidas, situándola en una superficie de local de 300 metros cuadrados abiertos al público. Es evidente que el control sobre la entrada y salida de público así como la alta afluencia y concentración de un comercio situado en un centro comercial cerrado y con una superficie superior a los 300 metros cuadrados nada tiene que ver con pequeño comercio tradicional de Almería. En esta línea, desde Almería Centro se hace vital distinguir entre entre comercio a pie de calle y comercio en grandes superficies o centros comerciales, así como entre comercios y negocios de hostelería. Si bien son unidades de negocio similares, en los comercios el tiempo de estancia mínima media está en quince minutos y siempre se porta mascarilla, por lo que no hay contacto estrecho prolongado y sin mascarilla. Estos son los criterios que exige Sanidad para justificar la ausencia de la prueba PCR en alumnos de los colegios incluso en contacto con positivos.

Entre otros argumentos expuestos al alcalde de la ciudad que no justifican el cierre del pequeño negocio se encuentra también la falta de contraste de datos objetivos y científicos para la toma de estas medidas. No hay ningún dato pasado o actual contrastado o acumulado que indique que el cierre de los comercios menores va a reducir la tasa de contagio, ni se ha detectado ni antes ni ahora foco alguno de contagio en el interior de un pequeño comercio.

Desde Almería Centro también se lamenta la ausencia de coordinación con el resto de administraciones autonómicas creando situaciones de desigualdad y discriminatorias en toda España. Andalucía y La Rioja son las únicas comunidades autónomas de toda España que han decretado el cierre del comercio menor con una tasa de contagio acumulada de 1.000, y Almería y Logroño las únicas capitales de provincia con el comercio pequeño cerrado a pesar de que sus tasas de contagio son similares a muchas otras del resto de España.



La asociación expone que esta petición al alcalde de la ciudad irá acompañada de acciones y actuaciones en los próximos días con la mismas reivindicaciones. El tejido empresarial de la ciudad y el futuro de la misma está en juego y los comerciantes no pueden esperar más tiempo para ver morir sus negocios ante la inacción e irresponsabilidad de los dirigentes.