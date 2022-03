Capital ‘Almería Ciudad’ proyecta su atractivo en el Salon des Vacances de Bruselas martes 29 de marzo de 2022 , 07:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La capital muestra sus excelencias en el mercado turístico de Bélgica y enriquece su oferta El destino ‘Almería Ciudad’ ha proyectado este fin de semana su atractiva oferta turística en el Salon des Vacances de Bruselas, el certamen más importante del sector en Bélgica que se ha celebrado entre el 24 y el 27 de marzo en el ferial Brussels Expo. Una cita en la que la capital ha mostrado sus principales bazas basadas en las playas, el patrimonio histórico-cultural, la gastronomía y el buen clima. La Empresa Municipal Almería Turística (EMAT) ha participado en un evento que congrega a turoperadores, aerolíneas, empresas especializadas y miles de visitantes cada año, siendo un punto de referencia para el mercado belga. En este sentido, la ciudad ha promocionado sus excelencias con una propuesta variada y de experiencias personalizadas con el turista como elemento central. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha mantenido diversas reuniones con turoperadores y profesionales del sector con el fin de conocer las previsiones de reservas de vuelos hacia Almería y enriquecer los packs turísticos de la ciudad para atraer turistas. Entre las operadoras, se ha llevado a cabo con Tui Fly para reforzar las conexiones entre Bruselas y la capital. Cabe destacar que Tui Fly Belgium y Ryanair tienen previstos vuelos regulares para la temporada de verano. En el caso del operador belga, este mes de abril pondrá en marcha su campaña con tres rutas semanales de ida y vuelta con el objetivo de facilitar la llegada de turistas a Almería. Unos vuelos que permanecerán hasta finales de agosto y serán esenciales para la repercusión del turismo internacional en la ciudad. Carlos Sánchez ha destacado que “Almería ha vuelto a exhibir todo su potencial en el mercado belga con una oferta diferenciadora que nos permite consolidar nuestra posición y captar nuevos visitantes para la temporada de verano”. En esta línea, ha puesto en valor el trabajo del Ayuntamiento con la presencia en las grandes ferias internacionales “para fortalecer un sector que es vital para nuestra ciudad y va a repercutir directamente en el comercio y la hostelería”. Por otra parte, el edil ha mantenido una reunión de trabajo con el consejero de la Oficina Española de Turismo en Bruselas, Rafael Chamorro, para definir estrategias que ayuden a captar nuevos viajeros. De hecho, Almería ha participado en una recepción de la Embajada de España en la que se han conocido la evolución del mercado y las previsiones de futuro. De este modo, ‘Almería Ciudad’ ha presentado sus excelencias para una temporada de verano que tendrá en el horizonte la consolidación de la recuperación del sector tras dos años marcados por la pandemia. A los 30 kilómetros de playas con las playas más singulares del Mediterráneo, se suma una amplia propuesta de turismo activo con el golf como gran aliado y una gastronomía con identidad propia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

