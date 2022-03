Capital Ampliar El Ayuntamiento se pone a disposición del Juzgado por la palmera caída martes 29 de marzo de 2022 , 07:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, asegura que la prioridad municipal, ahora mismo, “es esclarecer todos los detalles de lo ocurrido” El Ayuntamiento de Almería afirma que el Juzgado “tendrá toda la colaboración municipal para aclarar una desgracia que nos ha llenado de dolor a todos porque nuestra prioridad, ahora mismo, es esclarecer todos los detalles de lo ocurrido”. Así lo ha asegurado la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería haya ordenado la intervención de la palmera de gran porte que el pasado jueves se partió causando el fallecimiento de dos conductores en la Avenida Cabo de Gata. De hecho, desde el mismo momento del trágico accidente desde el propio Consistorio “se dieron instrucciones a la empresa concesionaria, la UTE STV-Albaida, para que la palmera permaneciera bajo custodia a fin de que pueda ser sometida a todos los exámenes que fueran necesarios”. En este sentido, recuerda que la misma tarde del suceso “se requirió a la empresa adjudicataria un informe preliminar sobre el mantenimiento realizado a la palmera, concluyendo que la misma había pasado todas las revisiones necesarias y no presentaba anomalía aparente alguna que pudiera indicar un estado deficiente”. No obstante, y para no dejar lugar a dudas, se requirió a la empresa un segundo informe más exhaustivo, que se encuentra elaborando, y, al mismo tiempo, técnicos del Área de Sostenibilidad Ambiental preparan uno propio, todo ello con un único propósito: máxima transparencia y claridad sobre lo sucedido. Igualmente, y siguiendo el protocolo habitual cada vez que la ciudad sufre un temporal, el servicio de Parques y Jardines inspecciona los ejemplares más sensibles, algo que se lleva realizando desde el pasado viernes. Esta revisión está siendo extraordinaria en todas las palmeras de la Avenida Cabo de Gata, por lo que se ha decidido también adelantar un mes la poda, prevista para mayo, que es cuando se realiza de forma ordinaria. Hoy lunes, jornada de luto en la ciudad, el Ayuntamiento comparte especialmente el profundo dolor de ambas familias, con las que mantenemos un contacto permanente. PSOE El grupo municipal del PSOE de Almería ha solicitado al Ayuntamiento de Almería que le entregue una copia del último informe realizado por la empresa encargada de la conservación y mantenimiento de los espacios verdes y el arbolado de la capital en el que figure la información relativa al estado de la palmera de gran porte que el pasado jueves provocó la muerte de dos conductores de 56 y 60 años en la Avenida de Cabo de Gata tras partirse y desplomarse sobre un turismo y un ciclomotor. En un escrito registrado el pasado viernes, un día después del "trágico" accidente, la organización socialista se ha interesado por conocer de primera mano la documentación que la empresa concesionaria maneja sobre la inspección periódica que se realiza del arbolado y de las palmeras en la que se incluyan los datos sobre el estado del ejemplar que se tronchó y cayó sobre la vía. La petición consultada por Europa Press y dirigida a la concejal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, recuerda que conforme al pliego del contrato suscrito con la entidad concesionaria, la empresa debe hacer "revisiones de inspección periódicas, así como de evaluación de riesgos" con la consiguiente emisión de "informes trimestrales que recojan los resultados de las mismas". Del igual modo, y en relación a los aspectos relativos a la seguridad del arbolado y de gestión de palmeras, el escrito elevado por el viceportavoz del grupo municipal del PSOE, Pedro Díaz, ha incidido en que el contrato de concesión de servicios "exige un seguimiento y control por parte del Ayuntamiento de Almería". El Ayuntamiento de Almería indicó que, tras la solicitud de información a la empresa adjudicataria de Parques y Jardines sobre el estado de la palmera, se trasladó que esta había pasado "sus revisiones de mantenimiento y poda con normalidad". El Consistorio, que tras el segundo fallecimiento declaró este lunes día de luto oficial, lamentó el "desgraciado" accidente y "profundamente" lo ocurrido, y mostró su "dolor y consternación por esta tragedia", al tiempo que señaló que está en permanente contacto con las familias de las víctimas, a las que se ha ofrecido "todos los recursos municipales jurídicos y sociales que requieran". De forma paralela, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha abierto diligencias de investigación y ordenado la intervención de la palmera para que pueda ser analizado y determinar las condiciones en las que se encontraba antes de que se tronchara y ocasionara el accidente que tuvo lugar poco antes de las 14,15 horas a la altura del número 49 de la Avenida Cabo de Gata de la capital almeriense. El desplome de la palmera, de varios metros de altura, provocó la muerte del conductor de un ciclomotor de 56 años de edad, al que impactó de lleno el tronco. A pesar de que pudo ser trasladado con vida hasta el Hospital Universitario Torrecárdenas al ser reanimado de una parada cardiorrespiratoria por los equipos de 061 en el lugar de los hechos. Por su parte, el conductor del turismo de 60 años que circulaba en sentido contrario, tuvo que ingresar en estado crítico en la UCI debido a un traumatismo craneal grave, aunque finalmente no consiguió sobreponerse a sus heridas y falleció el sábado minutos antes de las 12,00 horas. El copiloto también resultó herido, aunque con carácter leve. Los ocupantes del turismo quedaron atrapados tras la caída del árbol, que impactó contra el parabrisas, por lo que fue precisa la intervención de los bomberos de Almería para excarcelar a la persona que iba al volante.

