Economía Almería contará a partir de junio con una nueva Lanzadera Conecta Empleo viernes 08 de abril de 2022 , 22:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería contará desde junio con una nueva Lanzadera Conecta Empleo, un programa gratuito de orientación laboral para ayudar a personas en desempleo a cambiar y reactivar su búsqueda de trabajo en equipo, con nuevas técnicas de orientación laboral y herramientas digitales, adaptadas al nuevo mercado laboral, marcado por la transformación digital de los sectores profesionales. La iniciativa, totalmente gratuita, Está impulsada por Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (a través del programa operativo Poises) y la colaboración de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Almería. La Lanzadera Conecta Empleo de Almería comenzará a principios de junio y estará operativa hasta principios de noviembre, para ofrecer de forma gratuita orientación laboral hasta un máximo de 30 personas. Pueden participar hombres y mujeres en paro o desempleo, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años. Pueden tener cualquier nivel de estudios (ESO, Formación Profesional, Bachillerato, Universidad, Master, etc.) y proceder de cualquier sector profesional, con o sin experiencia previa. Las personas que resulten seleccionadas para participar en el programa se reunirán varios días a la semana de forma virtual (a través de diferentes aplicaciones informáticas) y de forma presencial, en instalaciones cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento, donde se contará con todas las medidas de higiene, seguridad y distancia social requeridas. No obstante, el programa podrá pasar a un formato totalmente online si así se requiere por la situación de la pandemia. Contarán con el asesoramiento de especialistas en orientación laboral, herramientas digitales y contactos con empresas, que les guiarán para mejorar su empleabilidad y perseguir su inserción. De este modo, realizarán dinámicas de inteligencia emocional para aprender a desarrollar un plan integral de prospección laboral y focalizar su objetivo profesional; actualización de currículos y simulaciones de entrevistas de trabajo; mapas de empleabilidad y contactos con empresas. También aprenderán a usar nuevas herramientas digitales, aplicaciones y redes sociales para impulsar su búsqueda de empleo en el entorno online. Los interesados en participar en la próxima Lanzadera Conecta Empleo de Almería disponen hasta el 23 de mayo para realizar su inscripción en la web www.lanzaderasconectaempleo.es o de forma presencial en el Servicio de Empleo, solicitando cita previa en el teléfono 950 21 00 00. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

