Capital Ampliar Cinco usuarios de ayuda a domicilio reciben cheques para "cumplir sus sueños" viernes 08 de abril de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha entregado este viernes cheques válidos por "un sueño" a cinco usuarios del servicio de ayuda a domicilio que el Ayuntamiento presta a través de la empresa adjudicataria Clece en el marco de la segunda edición de la iniciativa 'El Árbol de los Deseos', con la que se han registrado 1.089 deseos de los usuarios del servicio que llega a 2.300 domicilios almerienses. En la categoría a persona con discapacidad funcional, el 'Árbol de los Deseos' va a "cumplir el sueño" de Rafael Martínez Manzanares de fotografiarse con toda la plantilla de la UD Almería. Además, ha recibido una camiseta oficial con su nombre y el número 10, y un mensaje de vídeo del portero y capitán, Fernando, invitándole a un entrenamiento del equipo con el que podrá después hacerse una fotografía. El segundo premio de la categoría de personas mayores ha recaído en tres mujeres que comparten deseo. Son Rosario Carmona Castillo, Francisca Piedra Martín y María Segura Céspedes, quines van a editar y publicar sus libros de poseías. El primer premio de esta categoría hará realidad el sueño de Diego Llorente Herrada, que desea celebrar con su mujer su aniversario de boda el próximo 1 de mayo. Todos ellos han recibido el cheque "válido por su sueño" de manos del alcalde, el gerente de Clece, Diego López, y la concejal delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, quienes han destacado "la importancia de devolver a las personas mayores parte de todo lo que ellas han dado al resto a lo largo de su vida". El alcalde ha reconocido que el denominador común de todos los deseos recogidos en esta segunda convocatoria "es la ilusión", por lo que ha apostado por "reactivarla y favorecer el envejecimiento activo de la población". "Las personas mayores son activos fundamentales de la sociedad", ha insistido al tiempo que ha valorado este acto como "uno de los más bonitos y especiales de los que organiza el Ayuntamiento". Acompañados por miembros de diferentes partidos con representación municipal, el alcalde y la concejala de Familia, han felicitado a los ganadores y animado al resto de usuarios a seguir participando de esta iniciativa que nacía en 2016 de la entonces área de Familia e Igualdad de Oportunidades y que ha buscado hacer realidad el sueño de quienes reciben ayuda en su vida diaria con motivo de su avanzada edad o una discapacidad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

