Almería contará son su "Madrid Central" viernes 22 de abril de 2022 , 18:32h

El Ayuntamiento contrata los servicios para establecer la zona de bajas emisiones por casi 100.000 euros El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado en Junta de Gobierno Local, a la empresa Doymo SA, por importe de 96.694,73 euros y un plazo de ejecución de 15 meses, el contrato de servicios de consultoría y asistencia técnico jurídica para el establecimiento de una zona de bajas emisiones en la ciudad de Almería, su incorporación al Plan de Movilidad Urbana Sostenible y la unificación de la normativa municipal en materia de movilidad. La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) responde a obligación que marca la Unión Europea y la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, para reducir la contaminación en las ciudades con poblaciones superiores a los 50.000 habitantes, normativa que apremia a los ayuntamientos a poner en marcha estas ZBE antes de 2023, según ha explicado en una nota la portavoz del equipo de gobierno, María del Mar Vázquez. Madrid Central Madrid Central era un área del centro de la capital donde se aplicabAn restricciones a la circulación de vehículos para asegurar la buena calidad medioambiental. Su objetivo es reducir el nivel de emisiones, mejorando la calidad del aire de la ciudad. Esto fue muy criticado por el Partido Popular madrileño tras ponerlo en práctica la entonces alcaldesa Manuela Carmena, y cuando llegó José Luis Martínes Almeida, lo eliminó, pero tuvo que instaurar Madrid Distrito Centro precisamente por las exigencias europeas. De esta forma el Ayuntamiento da un paso más en sus iniciativas respecto de la movilidad desde la aprobación hace siete años del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), como es el caso del establecimiento de zonas peatonales, la apuesta por el fomento y uso del transporte urbano, sostenible y eficiente o la ampliación de vías ciclistas hasta alcanzar un total de 80 kilómetros de recorrido ciclista que existen en la actualidad. El diseño de la ZBE, como primer hito de este proyecto, partirá de un diagnóstico inicial de acuerdo a trabajos ya avanzados en temas de movilidad como el PMUS, planes estratégicos, el Plan Estratégico Almería 203 o el proyecto 'Camina', además de una modelización de la calidad del aire, mediante datos que se irán obteniendo, hasta disponer de una propuesta de estrategia y delimitación de la ZBE en base a unos objetivos establecidos de calidad del aire y tráfico. Una vez definida la ZBE, la consultora deberá asesorar en la elaboración de informes y presentará borradores para la contratación del suministro, instalación, mantenimiento y gestión de la ZBE, que incluirá las actuaciones técnicas, jurídicas y administrativas tanto en la ZBE como las actuaciones complementarias a dicha zona. Concretada esa zona, y dentro del plazo aproximado de seis meses desde el inicio de la ejecución del contrato, se alcanzaría así el segundo hito de este proyecto: la incorporación de la zona de bajas emisiones en el PMUS. En esta fase se trabajará en la recogida de datos y en diferentes asistencias técnicas, por ejemplo para la evaluación del desarrollo de propuestas contempladas en el PMUS o la planificación de la movilidad a través de microsimulación en la ZBE y su influencia en el resto del término municipal. El tercero de los hitos que incluye este proyecto es la elaboración de una ordenanza única de movilidad, un compendio de las ordenanzas existentes y aquellas que serán de nueva creación, caso de la ordenanza de control de accesos a zonas restringidas y la ordenanza que refiere la zona de bajas emisiones, contemplando el estudio de los sistemas que garanticen el acceso a población residente, comercio existente y carga y descarga tanto comercial como residencial.

