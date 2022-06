Capital Almería potencia la digitalización de la Red Municipal de Museos en el foro CM Málaga martes 21 de junio de 2022 , 17:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El evento congrega a expertos y empresas de nuevas tecnologías en el ámbito cultural Almería ha apostado en el CM Málaga, Culture and Museums International Tech Forum por la digitalización de la Red Municipal de Museos. Se trata de un foro que ha congregado los días 20 y 21 de junio a empresas, expertos y entidades de nuevas tecnologías con el objetivo de potenciar las nuevas tecnologías y la sostenibilidad en las organizaciones culturales. El evento se ha celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). Un encuentro en el que la capital ha participado a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT) para implementar mejoras tecnológicas en los espacios museísticos y aprovechar las posibilidadades que ofrecen desde el punto de vista de la experiencia del visitante. En este sentido, uno de los grandes retos que se ha marcado el Ayuntamiento es lograr que los museos sean más accesibles al público. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha destacado que "queremos reforzar la posicion de nuestros museos como atractivos turísticos de la ciudad y somos conscientes de que la tecnología va a ser nuetra aliada durante los próximos años". Asimismo, ha puesto en valor la calidad de la Red Municipal "con una oferta que actualizamos permanentemente y cuenta con un amplio respaldo social ya que el pasado año fue visitada por más de 82.000 personas". Por otra parte, se han mantenido distintas reuniones con empresas del sector para encontrar las soluciones más adecuadas, de modo que se puedan aplicar a los distintos espacios. Además, las herramientas permitirán que los usuarios puedan estar mejor conectados con los museos. Para encontrar las opciones viables, se han llevado a cabo una serie de jornadas técnicas y la presentacion de proyectos con las últimas novedades durante dos intensos días. Ponentes como Alejandro López, Cecilia Preib, José Luis de Vicente, Myriam Achard, Valentina Peri o Xosé Regueira han compuesto un amplio programa con multitud de charlas, actividades y encuentros para poner en común el futuro de los espacios culturales a través de la tecnología. En total, CM Málaga ha contado con más de 80 expositores de una treintena de países, más de 100 museos, 150 ponentes y más de 400 entidades. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.